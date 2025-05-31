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CHP’nin mitingine saldırı ihbarları yapıldı mı? Özgür Özel'in iddiasına DMM'den yalanlama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP’nin mitingine saldırı ihbarları yapıldı mı? Özgür Özel&#039;in iddiasına DMM&#039;den yalanlama geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Düzce mitingi öncesinde katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldığı yönündeki açıklamaları gündeme düştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu iddialara açıklık getirdi.

CHP, İBB'de yaşanan yolsuzluğun ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu için şehir şehir mitinglerine devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce'de yapılan mitinge "katılımın düşmesi için saldırı ihbarı yapıldığını" öne sürdü. Özel'in iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yalanlama geldi.

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Düzce Valiliğine ulaşan hiçbir ihbarın olmadığı vurgulandı. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı iddiası doğru değildir. İddianın aksine Düzce Valiliğine ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmamaktadır. Güvenlik birimleri tarafından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin organizasyonları öncesinde rutin alan güvenliği taraması haricinde herhangi bir uygulama yapılmamıştır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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