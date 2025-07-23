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CHP’nin yeni hazımsızlığı proje okullar! İmam hatipleri hazmedemediler, Danıştay'a koştular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP’nin yeni hazımsızlığı proje okullar! İmam hatipleri hazmedemediler, Danıştay&#039;a koştular
CHP, Danıştay, LGS, Muhalefet, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muhalefet, başarılı öğrencilerin sınavla alındığı özel donanımlı ‘proje okullar’a savaş açtı. Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bir grup partiliyle birlikte “Proje Okul Yönetmeliği”nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’a başvurdu. İmam hatiplerin başarısını hazmedemeyen CHP’liler, LGS’de şaibe iddialarını da tekrarladı.

CHP, Millî Eğitim Bakanlığının Proje Okul Yönetmeliği’nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’a başvurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, başvuru öncesi yaptığı açıklamada, günlerdir Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla ilgili sıkıntıların konuşulduğunu belirterek ilk günden itibaren tam puan alan öğrencileri tebrik ettiklerini, hiçbir suçlamada bulunmadıklarını belirtti.

ŞAİBE İDDİALARINI TEKRARLADI

LGS’de şaibe iddialarını da tekrarlayan Özçağdaş, “Gerek sözel gerekse sayısal sorular, daha sınav bitmeden sınavda olmayan kişilerce yayınlanmıştır” dedi.

Sınava giren 963 bin kişinin, proje okullara girmek için yarıştığını aktaran Özçağdaş, Proje Okul Yönetmeliği’nin anayasaya ve kanunlara aykırı olduğu, eğitimde adaletin zedelendiğini savundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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