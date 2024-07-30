Cihat Yaycı'dan CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' notları: Masal değil servet

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye 500 yıl yetecek doğalgaz rezervi bulunuyor. Sadece Kıbrıs çevresinde 400 milyar dolarlık petrol, çıkarılmayı bekliyor.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili, eski büyükelçi CHP’li Namık Tan’ın Mavi Vatan için “masal” demesine tepkiler devam ederken, güvenlik boyutunun yanı sıra Türkiye’ye sağladığı ekonomik avantajlar bile Mavi Vatan’ın önemini gösteriyor.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin yüz ölçümünün 784 bin kilometrekaresi kara, 462 bin kilometrekaresi deniz olmak üzere toplam 1 milyon 246 bin kilometrekare olduğunu belirterek Mavi Vatan’ın önemini, “Bu ne bir coğrafi kavram ne de bir masal, Türkiye’nin bağımsızlığı, egemenliği ve bölgesel güç olma hedefinin bir sembolü” ifadeleri ile açıkladı.

Mavi Vatan’ın sadece güvenlik değil, ekonomik değerinin büyüklüğüne de dikkat çeken Yaycı, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in derinliklerinde yatan bilimsel olarak kanıtlanmış 816 yıllık doğalgaz rezervinin, Mavi Vatan’ın ne denli değerli bir hazine olduğunun göstergesi olduğuna işaret etti. Yaycı “Mavi Vatan, turizmden spora hatta akıntı, rüzgâr ve gelgitler enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerji açısından da son derece kıymetli bir zenginlik kaynağı. Dünya deniz ticaretinin yüzde 30’u bu havzada yapılıyor” dedi.

Sadece ekonomik değil, güvenlik boyutunun da hayati öneme sahip olduğunu belirten Yaycı, Türkiye’nin denizlerdeki Misakımillî’si olan Mavi Vatan’ın, bütün ideolojilerin ve siyasi partilerin üzerinde millî bir konu olduğunu kaydetti.

BÖLGEDE 1,5 TRİLYON DOLAR YATIYOR

Doğu Akdeniz’de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendiriliyor. Tüketim miktarları dikkate alındığında, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervinin, Türkiye’nin yaklaşık 500 yılı aşkın, Avrupa’nın ise 30 yıla yakın doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs adasının çevresinde ise 8 milyar varil olduğu kaydedilen petrol rezervinin yaklaşık değerinin 400 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor. Arama çalışmalarının hâlen birçok bölgede devam ettiği ve muhtemel yeni sahaların keşfi ile ilan edilmiş bu rezervlerin daha da artacağı düşünüldüğünde, enerji bağlamında Doğu Akdeniz’in önemi bir kat daha artıyor.