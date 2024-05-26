Çocuk hastanesi alevlere teslim oldu: 6 bebek öldü, hastane sahibi kaçtı!

Hindistan'da bir çocuk hastanesinde çıkan yangında 12 bebekten altısı hayatını kaybetti. Yangının hastanedeki oksijen tüpünün patlamasıyla hızlı bir şekilde yayıldığı ifade edilirken polis hastanenin sahibinin kaçtığını açıkladı.

Hindistan çocuk hastanesindeki korkunç yangını konuşuyor. Başkent Yeni Delhi'deki hastane gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

Hastanede tedavi gören 12 bebekten 6’sı hayatını kaybetti.

HASTANE SAHİBİ KAÇTI

Ekipler, kurtarılan 6 bebeğin farklı hastanelere sevk edildiğini ve çocuklardan 1’inin solunum cihazına bağlandığını belirtti. Polis, hastanenin sahibinin kaçtığını açıkladı.

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"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK"

Delhi itfaiye müdürü Atul Garg, yangının hastanedeki oksijen tüplerinin patlamasıyla hızlı bir şekilde yayıldığını aktardı. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal da “Olayın nedeni araştırılıyor. Bu ihmalden kim sorumluysa cezasız kalmayacak” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise “Delhi'deki bir hastanede meydana gelen yangın trajedisi yürek parçalayıcı” açıklamasını yaptı.