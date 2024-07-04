Çocuk için teşvik geliyor! Hedef doğurganlık oranını artırmak

Bakan Göktaş, "Doğum izinlerinin artırılması, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesi ile esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ / ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşüşün önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, konunun Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek “Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurulu toplantımızda bu meseleyi de ele aldık. Aile ve Toplum komisyonumuz kapsamlı bir rapor üzerinde çalışıyor” diye konuştu.

"BİRÇOK ALTERNATİFİ ELE ALIYORUZ"

İlgili kurum ve kuruluşlarla da görüşmelere devam ettiklerini, AK Parti’nin ilgili organlarının da doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla çalıştaylar düzenlediğine dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:

"Doğurganlık oranındaki düşüş ve nüfus riskleri konusunda dünyada da benzer kaygıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz. Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

DOĞUM HIZI DÜŞTÜ

TÜİK’in açıkladığı 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerine göre; doğurganlık hızı, 2001’de 2,38 çocuk iken 2023’te 1,51 çocuk olarak gerçekleşmişti. Doğurganlık hızının en düşük olduğu il, 1,13 çocuk ile Bartın olurken, bu ili 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya izlemişti.