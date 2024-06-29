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Çocuk parkında dehşet! Arkadaşlarından birini tahrayla yaraladı diğerini bıçaklayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da hurdacı Muaz Ç., malzemelerini sattığı Mahmut A.'yı tahra ile yaraladı ardından Süleyman Celebe'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti parkta gerçekleştiren şüpheli başka bir parkta otururken yakalandı. Katil zanlısı ilk ifadesinde "Ben değil, içki yaptı" dedi. 

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir çocuk parkı korkunç bir cinayete sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman Celebe'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşlarından birini tahrayla yaraladı diğerini bıçaklayarak öldürdü - 1. Resim

ALKOL ŞİŞELERİ DELİL SAYILDI

Bölgede incelemelerini sürdüren Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil torbasına koydu.

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşlarından birini tahrayla yaraladı diğerini bıçaklayarak öldürdü - 2. Resim

Süleyman Celebe'nin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

TARTIŞMADIĞI KİMSE KALMAMIŞ!

Olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Muaz Ç. (47) olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Ç'nin izini süren ekipler, şüpheliyi dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşlarından birini tahrayla yaraladı diğerini bıçaklayarak öldürdü - 3. Resim

Hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Muaz Ç'nin olayın akabinde aynı gün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki hurda malzemeleri sattığı Mahmut A.'nın (47) yanına gidip tartıştığı ve ardından ona da tahra ile saldırıp başından yaraladığı ortaya çıktı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gözaltına alınan Muaz Ç, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiğini, alkollüyken tartıştığını ancak olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Muaz Ç, gazetecilerin ‘neden öldürdün' sorusuna cevap vermezken, pişman olduğunu söyledi.

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşlarından birini tahrayla yaraladı diğerini bıçaklayarak öldürdü - 4. Resim

Muaz Ç, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili ise “Ben değil, içki yaptı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, çocuk parkındaki şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin yaşadığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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