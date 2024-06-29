Umre dolandırıcısı fenomen kumarbaz çıktı! İşin içinde anne ve babası da var

Yaklaşık 300 kişiyi umre ziyareti vaadiyle milyonlarca lira dolandıran H.K. hakkında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Tutuklu sanığın topladığı paralarla bahis oynadığı iddia edildi. Zanlıya 21 milyon lira kaptırdığını öne süren akrabası "Olayın içinde anne ve babası da var. İletişimi hesap hareketleri üzerinden sağlıyorlardı" dedi.

İstanbul'da seyahat acentesi adı altında internette umre organizasyonu ilanı veren H.K. isimli sosyal medya fenomeni, vatandaşlardan 2 bin 700'er dolar topladı. Ancak sözünü tutmayan şahıs, başvuranları umreye götürmedi.

Mağdurların şikayeti üzerine polis ekipleri geçtiğimiz şubat ayında fenomeni gözaltına aldı. H.K. tutuklu yargılanırken skandal olayda çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor.

Savcılık araştırmasında şüphelinin umre için topladığı paralarla kumar oynadığı belirlendi. Bir bahis sitesine milyonlarca para aktaran fenomenin oyunu, hesap hareketlerinde görüldü.

AKRABASI ANLATTI

Show Haber'e konuşan H.K'nın akrabası Eda Hanım, kendisinin de bu işe ortak edilmeye çalışıldığını iddia ederek yaşadıklarını anlattı:

"Kendi canım kanım, ciddi kâr marjları vadederek Umre Turizm şirketine beni ortak etmek istedi. 21 milyon TL para aldı bizden. Ama paralar bahis sitelerine aktarılmış. Resmen kumarbaz çıktı. En acısı da o güzel topraklara gitmek için hevesli olan insanların paralarının bir kumar sitesine yatırılması.

"RÜYALARLA KANDIRDI"

Sadece bir bankada tespit ettiğimiz rakam, 6 milyon TL. Eşime 'Abi seni gördüm rüyamda. Kabe’deydik. Bu işi beraber yapıyorduk' dedi. Bizi çok güzel kandırdı.

"BENİ KAPIDAN KOVDULAR"

Bu işin içerisinde ailesi de var. Babasının soruşturulması gerekiyor. 'Haber alamıyorum' diyordu. Meğer hesap hareketleri üzerinden birbirleriyle yazışmışlar. Defalarca babasıyla annesiyle görüşmek istediğimizde beni kapılarından kovdular. Daha önce umreye gönderdiği kişilerin pasaportları evlerindeydi. Aldırdığı vizeler bile kaçak."

Mağdurlar dört gözle duruşma gününü bekliyor.