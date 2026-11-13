Sosyal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan, çocukları silah kullanımına özendiren nitelikteki paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, çocukları silah kullanımına özendiren ve tepkilere neden olan paylaşım için erişim engeli kararı aldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocukları silah kullanımına özendiren nitelikteki paylaşıma erişimin engellenmesine karar verildiğini bildirdi.

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı video tepkilere neden oldu.

Silah kullanmaya yönelik açıklamalarda bulunan Civelekoğlu, çocuklara da silah kullanımının öğretilmesi gerektiğini iddia etti.

Çocukları silaha özendirdi: Bakanlık, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu hakkında harekete geçti

"ÇOCUKLARINIZA SİLAH KULLANMAYI ÖĞRETİN"

Civelekoğlu, tepkileri beraberinde getiren paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Elimde görmüş olduğunuz silah, bir havalı silah.

Bunun için ruhsat gerekmiyor, bunun için izin gerekmiyor. Etkisi de oldukça yüksek. Bir tane edineceksiniz, evinizde duracak.

Atmasını öğreneceksiniz ve çocuklarınıza da öğreteceksiniz, tabii ki erkek çocuklarına.

"Aman oğlum, neyine lazım silah, sen oku, adam ol." Peki, yarın ülkemiz savaşa girdiğinde, yarın dâhili ve harici karışıklıklar çıktığında, senin okuyup da adam olmuş olan o evladın; vatanın, milletin savunmasına nasıl katkıda bulunacak?

Gemiyi ilk fareler terk edermiş derler ya, işte senin ve senin gibi adamların ve kadınların çocukları terk edecek."

Çocukları silaha özendirdi: Bakanlık, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu hakkında harekete geçti

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan paylaşım üzerine inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

İncelemede, söz konusu paylaşımda havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere yer verildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlıkça kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulunulduğu, bunun sonucunda paylaşıma erişimin engellenmesine karar verildiği kaydedildi.

Çocukları silaha özendirdi: Bakanlık, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu hakkında harekete geçti

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Çocukların üstün yararını gözetmenin, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumanın, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmanın temel öncelikler arasında bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir. Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sosyal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından yapılan, çocukları silah kullanımına özendiren nitelikteki paylaşım üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yapılan incelemede, söz konusu paylaşımda havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Bakanlığımızca, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz sonucunda söz konusu paylaşıma erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır.

Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir.

Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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