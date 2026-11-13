Su molası canını kurtardı: İzmir'deki fabrika faciasında hayata tutunduran dakikalar

İzmir'de 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan HABAŞ fabrikasındaki patlamadan son anda kurtulan işçi o anları anlattı. Patlama olmadan dakikalar önce 'su molası' aldığını ve bölgeden uzaklaştığını ifade eden 53 yaşındaki Muharrem Yiri, patlamanın su içtiği sırada yaşandığını belirtti. 2 çocuk babası Yiri, 22 yıldır çalıştığı fabrikada daha önce bir felakete denk gelmediğini vurgulayarak, " İçeriden arkadaşlarım koluma girip beni kaldırdılar. Fabrikanın içinde alevler ve dumanlar vardı. Tavandaki vinç eğik vaziyetteydi" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İzmir'de 18 işçinin yaşamını yitirdiği demir çelik fabrikasındaki patlamadan yaralı olarak kurtulan Muharrem Yiri, olaydan dakikalar önce verdiği su molası sayesinde hayatta kaldığını anlattı.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 22 yıldır kaynak işçisi olarak çalışan, patlama sırasında düşmeye bağlı yaralanan 2 çocuk babası 53 yaşındaki Yiri, Aliağa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Su molası canını kurtardı: İzmirdeki fabrika faciasında hayata tutunduran dakikalar

Yiri, patlamanın yaşandığı gün fabrikada 09.20'de bakım mesaisine başladığını söyledi.

Fabrikada 3 ocağın bulunduğunu belirten Yiri, "Bakım 15 günde bir oluyor. Ocak bölümü bakım sırasında durduruluyordu. Hiçbir şekilde çalıştırılamaz. O anda 100 kişiye yakın insan vardı. Çalışma olacak yerde emniyet şeridi çekiliyor. Ani bir müdahale yapılmaması için mühendisler talimat veriyordu. Ben girmeden önce ustalar arar, 'Muharrem her şey kontrol altında' derdi, biz içeriden çıkmadan faaliyet gösteremezler. Çıktıktan sonra faaliyet başlardı." dedi.

Su molası canını kurtardı: İzmirdeki fabrika faciasında hayata tutunduran dakikalar

SU İÇERKEN PATLAMA OLDU

Yiri, patlama anına ilişkin şunları kaydetti:

"Patlama anında ark ocağının bir alt katında, ocaktan havayı çeken borunun içinde bakım yapıyordum. Su molası için çıktım. Suyu içerken patlama oldu, sonrasını hatırlayamıyorum. İçeriden arkadaşlarım koluma girip beni kaldırdılar. Fabrikanın içinde alevler ve dumanlar vardı. Tavandaki vinç eğik vaziyetteydi. Ambulans seslerini duydum, jandarmalar geldi. Çok aşırı sesler ve bağırışmalar vardı. Ölenler arasında arkadaşım Serkan Kurt da vardı. Yıllarca aynı ekmeği paylaştık."

Yiri, fabrikada kendisinin de yıllar önce kaza atlattığını, dizinden yaralandığını ifade etti.

Su molası canını kurtardı: İzmirdeki fabrika faciasında hayata tutunduran dakikalar

"İLK KEZ GÖRDÜM"

Fabrikada bu büyüklükte bir kazayı ilk kez yaşadığını vurgulayan Yiri, "Ramak kala kurtulan arkadaşlarımız ya da düşerek ölen arkadaşlarım oldu. Böyle büyük bir kazayı 22 yıldır ilk kez gördüm." diye konuştu.

Su molası canını kurtardı: İzmirdeki fabrika faciasında hayata tutunduran dakikalar

Şu anda raporlu olduğunu dile getiren Yiri, bir süre memleketi Iğdır'a gideceğini, bundan sonraki çalışma hayatıyla ilgili kararını ondan sonra vereceğini sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala