Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde 16 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki parlamenter toplantıya 55 ülkeden aralarında parlamento başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu üst düzey heyetler katılacak.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 kapsamında, TBMM ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) işbirliğinde 16 Kasım’da parlamenter toplantı gerçekleştirilecek.

Parlamentoların iklim müzakerelerine katılımını teşvik etmeyi amaçlayan toplantıya, 55 ülkeden aralarında parlamento başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda temsilcinin katılması öngörülüyor.

Ethno Belek Otel’de düzenlenecek COP31 Parlamenter Toplantısı Türkiye’nin, COP31’i bir 'Uygulama COP’u' haline getirme yaklaşımını parlamenter zemine taşıyacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick’in açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da parlamenterlere hitap etmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası Program Koordinasyonu Kıdemli Direktörü Daniele Violetti de konuşma yapacak. BM’nin çevre ve iklim süreçlerinin üst düzey temsilcilerinin toplantıya katılımı, küresel iklim gündemi ile ulusal parlamentoların yürüttüğü yasama ve denetim çalışmaları arasında doğrudan görüş alışverişine imkan verecek.

COP31 Parlamenter Toplantısı’na 55 ülkeden meclis başkanları ve milletvekilleri katılacak

Çeşitli oturumlarda Almanya, Kenya, Fiji, Gana, Togo, Mısır ve Birleşik Krallık’tan parlamenterlerin yanı sıra bilim insanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri görüş ve deneyimlerini paylaşacak.

Oturumlarda, küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Türkiye’nin öncülüğünde küresel bir girişim halini alan sıfır atık projesi kapsamında kaynakların etkin ve verimli kullanılması, metan gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması, parlamenter denetim ile iklim değişikliğiyle mücadelede parlamenter diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak.

Toplantının, iklim değişikliğiyle mücadelede somut parlamenter adımların hayata geçirilmesine yönelik çok taraflı bir platform oluşturması ve COP31’in “diyalog, uzlaşı ve eylem” yaklaşımına katkı sunması hedefleniyor.

SONUÇ DEKLARASYONU ELE ALINACAK

Toplantı kapsamında ayrıca sonuç deklarasyonunun da kabul edilmesi öngörülüyor.

PAB üyesi parlamentoların görüşlerine açılan deklarasyonun taslağında, Bakü ve Belem’de gerçekleştirilen önceki COP parlamenter toplantılarının birikimi Antalya’ya taşınarak iklim taahhütlerinin uygulanmasının nasıl izlenebileceğine odaklanılıyor.

Taslak, ulusal iklim hedeflerinin ölçülebilir göstergeler, uygulama takvimleri ve bütçe kaynaklarıyla desteklenmesini öngörüyor. İlgili meclis komisyonlarının ulusal iklim taahhütleri ve uyum planlarındaki ilerlemeyi mevcut raporlardan yararlanarak her yıl değerlendirmesi, tespitlerini yayımlaması ve hükümetten cevap istemesi önerilen taslakta ayrıca PAB aracılığıyla deneyim paylaşımının sürdürülmesi ve tavsiyelerin uygulanmasının COP32 öncesinde gözden geçirilmesi hedefleniyor.

COP31 Parlamenter Toplantısı’na 55 ülkeden meclis başkanları ve milletvekilleri katılacak

Sonuç deklarasyonu, iklim taahhütlerinin uygulanması, finansmanı ve denetimi konusunda parlamenterlerin ortak mesajını COP31 sürecine taşıyacak. Böylece toplantı, uluslararası müzakerelerde ele alınan hedeflerin ulusal düzeyde hangi mevzuat, bütçe ve denetim araçlarıyla hayata geçirilebileceğine ilişkin somut öneriler sunacak ve konferans sonrasında parlamentoların yürüteceği çalışmalara zemin oluşturacak.

TBMM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

2018’den itibaren Sıfır Atık Yönetim Sistemi, 2014’ten bu yana da Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulandığı TBMM’de, çevresel sürdürülebilirliğin kurumsal yönetim süreçlerine entegre edilmesi amacıyla enerji verimliliği, su verimliliği ve sıfır atık yönetimi alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un talimatları ve destekleriyle Meclise ait bina ve tesislerde enerji ve su tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, atıkların geri kazanılması ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik uygulamalar ortaya konuluyor.

TBMM'de 2023 yılından itibaren gerçekleştirilen enerji, su ve kaynak yönetimi çalışmaları sonucunda elektrikte 2 milyon 500 bin kWh, doğal gazda 300 bin metreküp, su da ise 20 bin ton kazanım elde edildi.

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