COP31 yoğunluğu! 7 ilçede memurlara 2 gün idari izin verildi

COP31 etkinliği dolayısıyla Antalya'da birtakım ilave tedbirler alındı. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde kamu personellerine 2 gün idari izin verildi.

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) Antalya'yı hareketlendirdi.

Dünyadan ve ülkemizden yüzlerce gazeteci ve katılımcı, organizasyon sebebiyle kente akın etti.

Valilik ise kentte trafiği azaltmak için bazı tedbirler aldı. Açıklamada, "Antalya’da düzenlenen COP31 Konferansı süresince, özellikle etkinlik alanına ulaşım sağlayan ana güzergâhlarda ve D-400 Karayolu’nda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik bazı tedbirler alınmıştır." denildi.

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7 İLÇEDE MEMURLARA İDARİ İZİN

Bu kapsamda; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla kritik görevlerde bulunan personel ile kurumlarca belirlenen nöbetçi personel ise görevlerinin başında bulunacaktır. Adli ve askerî kuruluşlar uygulama dışında tutulmuştur.

Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kurumlarca gerekli hizmet ve nöbet planlamaları yapılacaktır.

COP31 kapsamında kamu personeline yönelik idari izin uygulaması ve alınan diğer tedbirlerin ayrıntılarına aşağıdaki genelgeden ulaşabilirsiniz.

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