COP31'de gençlik seferberliği! 154 ülkeden başvuru, 2 bin 700 gönüllü sahada

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde 81 il ve 154 ülkeden yapılan 45 bini aşkın başvuru arasından seçilen 2 bin 700 genç gönüllü görev yapıyor. Uluslararası heyetlerin karşılanmasından tercümanlığa kadar birçok alanda çalışan gençler, küresel iklim mücadelesinin bir parçası oluyor. Bakan Murat Kurum, gönüllülerin zirveye katkısına dikkat çekti.

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Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünyanın dört bir yanından gelen gençleri buluşturdu. Türkiye'nin 81 ilinden ve 154 ülkeden yapılan 45 binden fazla başvuru arasından seçilen 2 bin 700 gönüllü, zirvenin günlük işleyişinde aktif rol üstleniyor.

Uluslararası delegasyonların karşılanması, katılımcıların yönlendirilmesi ve tercümanlık gibi görevlerde çalışan gençler, iklim mücadelesine katkı sağlarken uluslararası organizasyon deneyimi de kazanıyor.

COP31de gençlik seferberliği! 154 ülkeden başvuru, 2 bin 700 gönüllü sahada

45 BİN BAŞVURUDAN 2 BİN 700 GÖNÜLLÜ SEÇİLDİ

"Tek çağrı, binlerce ses" sloganıyla başlatılan COP31 Gönüllülük Programı'na 45 binden fazla kişi başvurdu.

Başvuruların ardından 5 bin 679 aday eğitim aşamasına seçildi. Adaylar yabancı dil değerlendirmeleri, bireysel ve grup mülakatları ile yetkinlik ölçümlerinden geçirildi.

Eğitim sürecini tamamlayan 2 bin 700 genç, COP31 alanında görevlendirildi. Gönüllülerin 120'si yurt dışından gelirken, gençlere 350 kişilik destek ekibi ve 50 koordinatör eşlik ediyor.

COP31de gençlik seferberliği! 154 ülkeden başvuru, 2 bin 700 gönüllü sahada

BAKAN KURUM'DAN GÖNÜLLÜLERE MESAJ

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlerin organizasyondaki rolüne dikkat çekti.

Kurum, "Dilleri, ülkeleri, hikâyeleri farklı; iklim için verdikleri mücadele ortak. 154 ülkeden 2 bin 700 gönüllü gencimizin, COP31'in her köşesinde enerjisi var" ifadelerini kullandı.

DELEGASYONLARA REHBERLİK EDİYORLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayın Editörü Zeynep Kasa, gönüllülerin yetkinliklerine göre görevlendirildiğini belirtti.

Gençlerin hem Mavi Bölge'de hem de Yeşil Bölge'de çalıştığını aktaran Kasa, farklı alanlarda deneyim kazanmaları amacıyla rotasyon uygulandığını söyledi.

Yurt dışından gelen katılımcıların gönüllülere büyük ilgi gösterdiğini belirten Kasa, "Yurt dışından gelen misafirlerimiz gönüllülerimizi inanılmaz bir sevgi seliyle karşılıyor. Sarılıyorlar onlara, destek sağladıkları için teşekkür ediyorlar. Sanki burası onların evi" dedi.

COP31de gençlik seferberliği! 154 ülkeden başvuru, 2 bin 700 gönüllü sahada

SINAV SORUSUNDAN ULUSLARARASI ZİRVEYE

Rize'den programa katılan Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Buse Yağdıran, kongre merkezinde protokol karşılama görevini üstleniyor.

COP31'i ilk kez üniversitenin birinci sınıfında duyduğunu ve sınavlarında konferansa ilişkin sorularla karşılaştığını anlatan Yağdıran, gönüllülük sürecinde genel kültür ve İngilizce sınavları ile mülakatlardan geçtiğini söyledi.

Yağdıran, "Böyle bir etkinliği yerinde görmenin bana katkısı olacağını düşünüyordum. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Damla Nur Duran ise Mavi Bölge'deki Barış Koridoru'nda uluslararası heyetleri karşılıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca devletlerin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Duran, bireylerin de bu süreçte önemli roller üstlenebileceğini belirtti.

Burdur'dan katılan Tuğçe Çeküç de Yeşil Bölge'de protokol üyelerini karşılayarak katılımcılara sergi alanlarında rehberlik ediyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ANTALYA'YA GELDİLER

COP31 gönüllüleri arasında farklı ülkelerden gelen gençler de bulunuyor.

Bangladeşli mühendis Salman Saud, yeşil inovasyon ve iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyanın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek değişimin bir parçası olmak istediğini söyledi.

Fildişi Sahili'nden gelen El Asad Aubrey Batigma ise COP31'e seçilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu belirten Batigma, zirvede kazandığı deneyimin gelecekte Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda görev almasına katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

GENÇLERİN HEDEFİ SADECE ORGANİZASYONA DESTEK OLMAK DEĞİL

COP31 Gönüllülük Programı, gençlerin yalnızca organizasyona destek vermesini değil, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmasını da amaçlıyor.

Program sayesinde Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen gençler uluslararası bir organizasyonda birlikte çalışma deneyimi edinirken, küresel iklim sorunlarına ilişkin bilgi ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalıyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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