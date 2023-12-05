5 Aralık 2023 14:03 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:06

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çorum İskilip'te deprem mi oldu, sorusunun yanıtı merak ediliyor. AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

5 Aralık Salı gecesi kayıtlara geçen depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 7.8 km olarak açıklandı. Gün içerisinde saat 12.49'da ve 13.00'te 3.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD VE KANDİLLİ verilerine göre artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.12.05 13:52:11 40.8065 34.6413 7.1 -.- 2.8 -.- KAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel 2023.12.05 13:50:34 38.3277 38.1750 5.4 -.- 2.2 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel 2023.12.05 13:42:31 40.0598 34.4462 5.3 -.- 1.5 -.- BESKIZ-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2023.12.05 13:24:44 40.4225 28.8533 14.0 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.12.05 13:23:52 40.8042 34.4800 9.9 -.- 1.9 -.- KUTLUOZU-ISKILIP (CORUM) İlksel 2023.12.05 13:16:28 38.5197 36.9878 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.05 13:08:22 40.7005 34.7928 8.2 -.- 2.0 -.- CALYAYLA-(CORUM) İlksel 2023.12.05 13:00:45 40.8127 34.6325 4.8 -.- 3.5 3.5 KAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel 2023.12.05 12:49:47 40.8045 34.6312 1.0 -.- 3.3 3.4 KAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel 2023.12.05 12:29:20 37.2718 31.8938 5.0 -.- 1.7 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2023.12.05 12:05:23 38.4382 36.5728 5.0 -.- 1.6 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel 2023.12.05 11:31:23 40.7347 27.4465 8.6 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.12.05 11:27:05 38.0458 34.6308 5.0 -.- 1.6 -.- KIRKPINAR-(NIGDE) İlksel 2023.12.05 11:11:13 40.6520 27.3852 5.0 -.- 1.7 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.12.05 11:01:22 38.0692 37.5478 13.1 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.05 10:44:05 40.4638 28.8637 8.4 -.- 1.5 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel 2023.12.05 10:35:45 38.9172 26.0263 5.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2023.12.05 10:33:04 38.1258 36.6022 10.8 -.- 2.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.05 10:27:18 40.7418 34.7503 9.6 -.- 2.0 -.- ASARCAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel

?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet