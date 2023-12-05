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ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU? 5 Aralık bugün Çorum İskilip'te deprem ne zaman oldu?

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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
ÇORUM&#039;DA DEPREM Mİ OLDU? 5 Aralık bugün Çorum İskilip&#039;te deprem ne zaman oldu?

Son dakika Çorum'da deprem mi oldu? 5 Aralık 2023 tarihinde hissedilen depremin ardından AFAD ve Kandilli'den detayla gelmeye başladı. İşte, son dakika deprem detayları...

Çorum İskilip'te deprem mi oldu, sorusunun yanıtı merak ediliyor. AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

5 Aralık Salı gecesi kayıtlara geçen depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 7.8 km olarak açıklandı. Gün içerisinde saat 12.49'da ve 13.00'te 3.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD VE KANDİLLİ verilerine göre artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.12.05 13:52:11  40.8065   34.6413        7.1      -.-  2.8  -.-   KAYI-OGUZLAR (CORUM)                              İlksel
2023.12.05 13:50:34  38.3277   38.1750        5.4      -.-  2.2  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel
2023.12.05 13:42:31  40.0598   34.4462        5.3      -.-  1.5  -.-   BESKIZ-SUNGURLU (CORUM)                           İlksel
2023.12.05 13:24:44  40.4225   28.8533       14.0      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.05 13:23:52  40.8042   34.4800        9.9      -.-  1.9  -.-   KUTLUOZU-ISKILIP (CORUM)                          İlksel
2023.12.05 13:16:28  38.5197   36.9878        5.0      -.-  2.3  -.-   BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.05 13:08:22  40.7005   34.7928        8.2      -.-  2.0  -.-   CALYAYLA-(CORUM)                                  İlksel
2023.12.05 13:00:45  40.8127   34.6325        4.8      -.-  3.5  3.5   KAYI-OGUZLAR (CORUM)                              İlksel
2023.12.05 12:49:47  40.8045   34.6312        1.0      -.-  3.3  3.4   KAYI-OGUZLAR (CORUM)                              İlksel
2023.12.05 12:29:20  37.2718   31.8938        5.0      -.-  1.7  -.-   MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                        İlksel
2023.12.05 12:05:23  38.4382   36.5728        5.0      -.-  1.6  -.-   CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)                            İlksel
2023.12.05 11:31:23  40.7347   27.4465        8.6      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2023.12.05 11:27:05  38.0458   34.6308        5.0      -.-  1.6  -.-   KIRKPINAR-(NIGDE)                                 İlksel
2023.12.05 11:11:13  40.6520   27.3852        5.0      -.-  1.7  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2023.12.05 11:01:22  38.0692   37.5478       13.1      -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.12.05 10:44:05  40.4638   28.8637        8.4      -.-  1.5  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2023.12.05 10:35:45  38.9172   26.0263        5.0      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2023.12.05 10:33:04  38.1258   36.6022       10.8      -.-  2.1  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.05 10:27:18  40.7418   34.7503        9.6      -.-  2.0  -.-   ASARCAYI-OGUZLAR (CORUM)                          İlksel

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