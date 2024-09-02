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Çorum'u alarma geçiren adamın kurduğu düzenek ortaya çıktı: Eşi için mahalleyi havaya uçuracaktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çorum&#039;u alarma geçiren adamın kurduğu düzenek ortaya çıktı: Eşi için mahalleyi havaya uçuracaktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’da eşiyle görüşemediğini iddia ederek not bırakıp kendini evine kilitleyen şahıs polis ekiplerince ikna edildi. Eve giren ekipler Ali Rıza G.'nin benzin dolu çok sayıda şişe ve bidonla kurduğu patlatma düzeneğiyle karşılaştı.

Olay, sabah saatlerinde Ilıca Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz günü evi terk eden eşi Perihan G.'den haber alamadığını ve görüşmek istediğini söyleyen Ali Rıza G., evine ve aracına litrelerce benzin dökerek düzenek kurduğunu söyledi.

Arabasının üzerine taleplerini belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi.

2.5 saatlik ikna çabalarının sonunda teslim olan Ali Rıza G.'nin evine ekipler girdi.

Çok sayıda benzin bidonu yerleştirdiği, evini, arabasını ve apartmanın doğalgaz sistemini havaya uçuracak bir düzenek kurduğu ortaya çıktı.  

Çorum'u alarma geçiren adamın kurduğu düzenek ortaya çıktı: Eşi için mahalleyi havaya uçuracaktı - 1. Resim

BLÖF YAPMIYORMUŞ

Eşi ile görüşemezse evini ve aracını patlatacağını iddia eden şahıs, bıraktığı notta, "Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Ayrıca 35+1/ litre benzin bidonlarda 45 litre, evin içinde yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz, ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu. Şaka yapmıyorum, blöf de yapmıyorum” ifadelerine yer vermişti.

Çorum'u alarma geçiren adamın kurduğu düzenek ortaya çıktı: Eşi için mahalleyi havaya uçuracaktı - 2. Resim

YATAĞINDA SECCADE, TESPİH VE BENZİN DOLU ŞİŞE 

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu A.R.G. ikna edilerek kararından vazgeçti. Olayın ardından A.R.G.’nin evinde yapılan kontrolde evin içerisinde benzin dolu çok sayıda şişe ve bidon olduğu görüldü.

Çorum'u alarma geçiren adamın kurduğu düzenek ortaya çıktı: Eşi için mahalleyi havaya uçuracaktı - 3. Resim

Evin bir odasında ise yatağın üzerinde görülen benzin dolu iki şişe, seccade ve tespit dikkat çekti.

Çorum'u alarma geçiren adamın kurduğu düzenek ortaya çıktı: Eşi için mahalleyi havaya uçuracaktı - 4. Resim

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şahsın ayrıca aracının içerisine de benzin bidonları koyduğu görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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