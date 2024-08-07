Cuma namazı kılanlara küfrederek video paylaştı, yakalandı! Mahkeme 20 bin lira para cezasına hükmetti

İstanbul Fatih’te Esir Kemal Camii’nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki M.D.A.’nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme genç M.D.A.’nın 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve tahliye edilmesine hükmetti.

İstanbul Fatih’te Esir Kemal Camii’nde 14 Haziran tarihinde cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürlü sözler söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan M.D.A.'nın (17) yargılandığı dava karara bağlandı.

17 yaşında olması sebebiyle çocuk sayılan genç, İstanbul Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu suça sürüklenen M.D.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"ÇOK PİŞMANIM'' DEDİ

Alınan savunma ve beyanların ardından son sözü sorulan M.D.A., çok pişman olduğunu ve videoyu yayan kişinin kendisi olmadığını söyledi.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.’nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

TAHLİYE İLE BİLDİRİMDE BULUNULMA KARARI

Suça sürüklenen çocuk M.D.A. hakkında ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’ hükümleri gereğince işlem yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasına da karar veren mahkeme, ayrıca suça sürüklenen çocuğun tahliyesine hükmetti.

20 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.’yı ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan yaşının küçük olması ve daha önce hapis cezasına mahkumiyeti bulunmadığı gerekçeleriyle 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, M.D.A.’nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.