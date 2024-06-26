Dünyanın gözü önünde zorbalık! Başörtüsünü yasaklayan Tacikistan'da skandal görüntüler: Hastaneye alınmadılar

Başörtüsünü yasaklayan Tacikistan'da başörtülü hastane personelleri hastaneye alınmadı. Görüntülerde personelin kadınlara müdahale ettiği ve başörtülerinin takılma şeklini değiştirdiği görülüyor.

Nüfusun büyük bir kısmı Müslüman olan ve başörtüsünün yasaklandığı Tacikistan'dan skandal görüntüler geldi. Tepki çeken karar ülkede birçok alanda hayata geçirilmeye başladı.

Bir hastanede çekilen görüntülerde, yetkililerin başörtülü kadınları içeri sokmadığı görüldü. İçeri girmek isteyen bazı kadınlar, başörtülerini indirmek zorunda kaldı.

NE OLMUŞTU?

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran'da kabul edilen yasa tasarısı, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girmişti.

Yasa, “milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor. Yasaya uyulmaması durumunda bireylere 740 dolar, kurumlara ise 5 bin 400 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülürken, hükümet yetkililerine 3 bin 700 dolar, dini otoritelere ise 5 bin 60 dolar civarında para cezası verilebilecek.

SAKAL UZATMAK DA YASAK

Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskı 2007'de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, daha sonra kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Tacikistanlı yetkililer, 2017'de kadınları Tacik kıyafetleri giymeye çağırmış, 2018'de önerilen kıyafetler hakkında 376 sayfalık bir kılavuz yayınlanmıştı. Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti.