AYM Erdoğan'ın rektör atama kararını iptal etmişti... Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

AYM, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

AYM, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma gibi yetkilerini iptal eden kararlarına Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan cevap geldi. Uçum, "Anayasa Mahkemesine bu 2375 hükümden sadece 108 konuda iptal başvurusunda bulunulmuştur. Cumhurbaşkanı'nın rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki anayasadan doğuyor" ifadelerine yer verdi.

Anayasa Mahkemesi, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin 703 sayılı KHK düzenlemesini iptal etti.

AYM'nin anayasaya aykırı gerekçesiyle reddettiği kararın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan açıklama geldi.

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Uçum, AYM kararını şu ifadelerle değerlendirdi:

"ESAS BAKIMINDAN BİR İPTAL YOKTUR"

4 Haziran 2024 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin kısa bilgilendirme: Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sy KHK ile çeşitli kanunlardaki 2375 hükümle ilgili düzenleme yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesine bu 2375 hükümden sadece 108 konuda iptal başvurusunda bulunulmuştur. AYM talep konularının bir kısmında iptal kararı vermiştir.

Ayrıca rektörler ve merkez bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur.

"REKTÖR ATAMA YETKİSİ İPTAL EDİLEMEZ"

Yani AYM Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri 3 sayılı CBK'da aynen devam ediyor.

Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde TBMM’nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngürülmelidir.

Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki anayasadan doğuyor (Anayasa - Madde 130). Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.