TBMM Genel Kurulu'nda arbede! DEM Partili vekiller kürsüyü işgal etti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 4 Haziran 2024 21:50 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 22:07 - Güncelleme:

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DEM Parti milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görev alınıp kayyum atanmasına yönelik protesto ve kürsü işgalini sürdü. O sırada AK Parti ile DEM'li vekiller arasında arbede yaşandı. AK Parti milletvekilleri "Kahrolsun PKK" sloganları atarken, DEM Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" dedi.