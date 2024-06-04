Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TBMM Genel Kurulu'nda arbede! DEM Partili vekiller kürsüyü işgal etti

TBMM Genel Kurulu'nda arbede! DEM Partili vekiller kürsüyü işgal etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

DEM Parti milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görev alınıp kayyum atanmasına yönelik protesto ve kürsü işgalini sürdü. O sırada AK Parti ile DEM'li vekiller arasında arbede yaşandı. AK Parti milletvekilleri "Kahrolsun PKK" sloganları atarken, DEM Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK soruşturması kapsamında yurtdışına kaçış hazırlığı yaparken yüklü miktar parayla bulunarak gözaltına alınan DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı.

Akış'ın "Örgüt adına vergi toplamak, çocukların örgüte katılımını ve teröristleri evinde saklamak" suçlamasıyla görevden alınmasının ardından DEM Parti pek çok ilde provokasyon faaliyetleri yürüttü.

PEK ÇOK İLDE PROTESTO YAPILDI

Batman, Diyarbakır, Siirt ve Antalya'da, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararını protesto etmek isteyen DEM Partili gruplar izinsiz yürüyüş düzenledi.

3 kentte kalabalığa polis müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı. 2 polis yaralandı. Toplam 12 kentte geçici süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp yerine kayyım atanmasına yönelik açıklamada bulundu.

Tunç, "Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. İçişleri Bakanlığı da uygun gördü" dedi.

TBMM KÜRSÜSÜNÜ GASP ETTİLER

DEM Partili vekiller Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını protesto etmek için "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle TBMM kürsüsünü gasp etti.

Bunun üzerine AK Partili vekiller harekete geçti, terör örgütü PKK'nın aleyhine sloganlar atıldı. "Meclis'te PKK istemiyoruz" sloganları ise dikkat çekti.

GENEL KURUL'DA ARBEDE YAŞANDI

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partililerin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin protesto ve kürsü işgali devam etti. AK Parti milletvekilleri "Kahrolsun PKK" dedi.

EM Partililer kürsüde ‘Faşizme karşı omuz omuza' şeklinde slogan attı. Milletvekilleri birbirlerine sözlü sataşmaları üzerine ortam gerginleşti ve milletvekilleri arasında arbede çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Uşak'tan acı haber! 9. kattan düşen işçi hayatını kaybettiCANLI | A Milli Takım'dan EURO 2024 öncesi zorlu prova! Rakip İtalya
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uşak'tan acı haber! 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti - GündemUşak'tan acı haber! 9. kattan düşen işçi hayatını kaybettiGaz ile freni karıştırdı, dükkana daldı - GündemGaz ile freni karıştırdı, dükkana daldıAYM Erdoğan'ın rektör atama kararını iptal etmişti... Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi - Gündem"Erdoğan'ın yetkisi iptal edilemez"Otomobil bisikletli çocuğa çarptı: Feci kaza anları kamerada - GündemOtomobil bisikletli çocuğa çarptı: Feci kaza anları kameradaTekne ile kaçıyorlardı! Emniyet'ten FETÖ üyelerine suçüstü - GündemTekne ile kaçıyorlardı! Emniyet'ten FETÖ üyelerine suçüstüHindistan'da savaş uçağı düştü: Pilotlar canını o hareketle kurtardı - GündemSavaş uçağı düştü: Pilotlar canını o hareketle kurtardı
Sonraki Haber Yükleniyor...