TBMM Genel Kurulu'nda arbede! DEM Partili vekiller kürsüyü işgal etti
Gündem Haberleri
DEM Parti milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görev alınıp kayyum atanmasına yönelik protesto ve kürsü işgalini sürdü. O sırada AK Parti ile DEM'li vekiller arasında arbede yaşandı. AK Parti milletvekilleri "Kahrolsun PKK" sloganları atarken, DEM Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK soruşturması kapsamında yurtdışına kaçış hazırlığı yaparken yüklü miktar parayla bulunarak gözaltına alınan DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı.
Akış'ın "Örgüt adına vergi toplamak, çocukların örgüte katılımını ve teröristleri evinde saklamak" suçlamasıyla görevden alınmasının ardından DEM Parti pek çok ilde provokasyon faaliyetleri yürüttü.
PEK ÇOK İLDE PROTESTO YAPILDI
Batman, Diyarbakır, Siirt ve Antalya'da, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararını protesto etmek isteyen DEM Partili gruplar izinsiz yürüyüş düzenledi.
3 kentte kalabalığa polis müdahale etti. 14 kişi gözaltına alındı. 2 polis yaralandı. Toplam 12 kentte geçici süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı.
BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp yerine kayyım atanmasına yönelik açıklamada bulundu.
Tunç, "Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. İçişleri Bakanlığı da uygun gördü" dedi.
TBMM KÜRSÜSÜNÜ GASP ETTİLER
DEM Partili vekiller Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını protesto etmek için "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle TBMM kürsüsünü gasp etti.
Bunun üzerine AK Partili vekiller harekete geçti, terör örgütü PKK'nın aleyhine sloganlar atıldı. "Meclis'te PKK istemiyoruz" sloganları ise dikkat çekti.
GENEL KURUL'DA ARBEDE YAŞANDI
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partililerin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin protesto ve kürsü işgali devam etti. AK Parti milletvekilleri "Kahrolsun PKK" dedi.
EM Partililer kürsüde ‘Faşizme karşı omuz omuza' şeklinde slogan attı. Milletvekilleri birbirlerine sözlü sataşmaları üzerine ortam gerginleşti ve milletvekilleri arasında arbede çıktı.