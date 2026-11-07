Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Zafer Günü'nde Karabağ'da olacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Zafer Günü'nde Karabağ'da olacak
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Zafer Günü'nde Karabağ'da olacak

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek. Azerbaycan'ın Zafer Günü kapsamında gerçekleştirilecek ziyarette iki lider, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.

Kaydet
|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyaretin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine 8 Kasım 2026 tarihinde (yarın) Karabağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e özel mektup!

ERDOĞAN VE ALİYEV KARABAĞ'DA BİR ARAYA GELECEK

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ikili görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin çeşitli boyutlarının değerlendirileceğini belirten Duran, iki liderin bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.