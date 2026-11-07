Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Zafer Günü'nde Karabağ'da olacak

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek. Azerbaycan'ın Zafer Günü kapsamında gerçekleştirilecek ziyarette iki lider, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyaretin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine 8 Kasım 2026 tarihinde (yarın) Karabağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

ERDOĞAN VE ALİYEV KARABAĞ'DA BİR ARAYA GELECEK

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ikili görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin çeşitli boyutlarının değerlendirileceğini belirten Duran, iki liderin bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala