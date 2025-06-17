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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE lideriyle görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE lideriyle görüştü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail ve İran arasındaki savaş 5. gününe girerken bölgede tansiyon oldukça yüksek.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir hamle geldi.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"DİPLOMATİK TEMAS" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Erdoğan dün de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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