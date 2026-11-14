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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira'yı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşme, Bolivya liderinin Türkiye'deki diplomatik ve ekonomik temaslarının ardından gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira'yı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Görüşme iki ülke arasındaki üst düzey diplomatik temasların önemli bir adımını oluşturdu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir resmî açıklama yapılmadı.

BOLİVYA LİDERİNDEN TÜRKİYE'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, İstanbul'daki görüşme öncesinde Ankara'da savunma sanayii kuruluşlarını ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile bir araya gelen Pereira, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri teknolojiler hakkında bilgi aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki muhtemel iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereirayı kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereirayı kabul etti

TİCARET VE YATIRIMLARDA YENİ HEDEF

Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Bolivya Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı.

Burada yaptığı açıklamada, ülkesinde yatırım, madencilik ve hidrokarbon alanlarında yasal reformlar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Pereira, uluslararası yatırımcılara hukuki güvence sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda Türkiye ile Bolivya arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 820 milyon dolar seviyesine ulaştığı belirtilirken, ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefi gündeme geldi.

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Güney Amerika'dan ASELSAN'a sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Pereira yerinde inceledi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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