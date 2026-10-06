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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de İsrail güçlerinin saldırısında araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Rajab’ın ölümü, saldırının ardından yardım çağrılarının kamuoyuna yansımasıyla dünya gündemine gelmişti.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında Gazze’de İsrail güçlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

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Görüşme, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ün üçüncü yıl dönümü öncesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

HİND RAJAB’IN ÖLÜMÜ DÜNYA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

6 yaşındaki Hind Rajab, 29 Ocak 2024’te Gazze kentinde ailesiyle birlikte seyahat ettiği aracın İsrail güçlerinin ateşi altında kalması sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Rajab ile birlikte 6 aile üyesi hayatını kaybetmişti.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında 1.460 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 116 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
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7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana ise Gazze’de 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze’deki altyapının yaklaşık yüzde 90’ının hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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