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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'le bayramlaştı: Mücadeleniz hiçbir zaman unutulmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i telefonla arayarak, askerlerin bayramını kutladı Mehmetçiğe seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçikle bayramlaştığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Güler, Mehmetçiğin büyük bir özveriyle görevini yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik eden Güler, emirlerini almak üzere sözü Erdoğan'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe hitaben yaptığı telefon konuşmasında, şunları kaydetti:

"Değerli Bakan'ım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah, nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum. Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda, çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabii bu coşku içinde, bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.

Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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