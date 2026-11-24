Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2026 ve 2027 yıllarında toplam 30 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisi sürecine dahil edileceğini açıkladı. İlk 15 bin kişilik alımın branş dağılımı bu hafta duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 2027 eğitim bütçesine ayrılan kaynağı ve çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Erdoğan, şehit öğretmenleri rahmetle anarken eğitim yatırımları ve öğretmen alımlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

"BU HAFTA AÇIKLANACAK"

Öğretmen adaylarının beklediği açıklamayı yapan Erdoğan, 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılacak 15 bin öğretmen adayı alımına ilişkin duyuru ve branş dağılımının bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını bildirdi.

Erdoğan, öğretmen alımlarının 2027 yılında da devam edeceğini belirterek, 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayının gelecek yıl eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'ne başlatılmasının planlandığını söyledi.

Böylece iki yıl içinde toplam 30 bin öğretmen adayının mesleğe ilk adımını atacağını ifade eden Erdoğan, adayları şimdiden tebrik etti.

2027 EĞİTİM BÜTÇESİNE 3,7 TRİLYON LİRALIK KAYNAK

Eğitime ayrılan bütçeye de değinen Erdoğan, son 24 yıldır merkezi bütçeden en fazla payın eğitime verildiğini söyledi.

2027 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığına 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim kurumlarına ise 872 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Erdoğan, toplam eğitim ödeneklerinin 3 trilyon 747 milyar liraya ulaştığını ve merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13,7'sinin eğitime tahsis edildiğini kaydetti.

İktidarları döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yapıldığını aktaran Erdoğan, halen okullarda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'inin kendi dönemlerinde atandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Vazifelerini ifa ederken son nefeslerini veren tüm öğretmenlerimizi bugün bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı, bu ülke ve bu millet için yaptıkları fedakârlıkları asla unutmayacağımızı burada özellikle ifade ediyorum.

Aynı şekilde uzun yıllar boyunca kendilerini mesleklerine adayan, eğitim hayatımıza önemli katkılar yapan fakat artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Emekli öğretmenlerimizin her birine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum. Son olarak üzerimde hakkı ve emeği olan tüm hocalarıma bir kez de sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Türk dünyasından Balkanlara, Afrika'dan Asya'ya ve Avrupa'ya farklı ülkelerde görev yapan kardeşlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, maarif sancağımızı yürütüyoruz.

Öğretmen, kendisine emanet edilen talebeyi tıpkı bir nakkaş gibi incelikle, titizlikle en güzel şekilde eğitip geleceği inşa eden kişi demektir. Öğretmenleri ruhların mürşidi, hayatın nazımı ve istikbalin en emin kefili olarak tarif eden merhum Nurettin Topçu, maarif davasının hayati niteliğini bakınız nasıl ifade ediyor:

"Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallime değer verildiği, muallimin hürmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Muallimin alçaltıldığı, mesleğinin hor görüldüğü milletler düşmüştür, alçalmıştır ve şüphe yok ki bedbahttır."

Evet, öğretmen bir millet için bu kadar mühimdir, kıymetlidir, böyle bir misyona sahiptir.

Bizim gibi ilmi ve muallimi baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir.

Millet olarak tarihimiz buna benzer daha nice sahnelerle doludur. Şurası fevkalade mühimdir. Madem ki mazi ile istikbal arasındaki devamlılık gençlerle sağlanıyor, madem ki bir ülkenin geleceği gençlerin birikimiyle, ufkuyla, vizyonuyla şekilleniyor, madem ki kültür ve kimliğimiz, millî ve manevi hasletlerimiz yeni nesiller eliyle istikbale aktarılıyor, o halde gençlerimizin bilgili, şuurlu, özgüvenli, en önemlisi de köklerinin idrakinde bir şekilde yetişmesine vesile olan öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor.

Biz de devlet olarak öğretmenlerimizin çok daha verimli çalışabilmeleri, ülkemizin aydınlık yarınları olan evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

EĞİTİM ÖDENEKLERİNE REKOR ÖDENEK

Son 24 yıldır merkezi bütçeden en fazla payı eğitime veriyoruz. 2027 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığımıza 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim kurumlarımıza ise 872 milyar lira kaynak ayırdık.

Böylece toplam eğitim ödeneklerini 3 trilyon 747 milyar liralık rekor bir seviyeye taşıdık. Merkezi yönetim bütçesinin %13,7'si eğitime tahsis edilmiş oldu.

Bununla birlikte asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik. İktidarlarımız döneminde 836.551 öğretmen ataması yaptık. Şu an okullarımızda görev yapan 1.039.000 öğretmenin %80'i bizim dönemimizde atandı. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla ilgili şu haberi de paylaşmak isterim.

2026 akademi giriş sınavı sonuçlarına göre 15.000 öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi giriş sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek Eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'ne başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum.

Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmenin çabasındayız. Yaptıklarımızın belli çevreler tarafından sadece yasaklama parantezine alınması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Söz konusu olan gözümüzün nuru çocuklarımızdır.

Biliyorsunuz, 1 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemeyle çocukların sosyal medya kullanımına dair önemli adımlar attık. Biz, gelişim dönemindeki 15 yaşını doldurmamış çocuklarımızın sosyal medyanın dehlizlerinde kaybolmasını istemiyoruz.

15-18 yaş arasındaki çocuklarımızın ise sosyal medya platformlarından daha kontrollü bir biçimde hizmet almalarını istiyoruz. Bu konuda sosyal medya platformlarına, anne babaların denetim yapabilecekleri araçları hazır bulundurma yükümlülüğü getirdik. Sosyal medya platformlarının çocuklarımızın korunması sorumluluğunu paylaşmasını bekliyoruz.

Evlatlarımızın dijital dünyada güvenli bir şekilde var olabilmesi adına bundan sonra da gerekeni kararlılıkla yapacağız. Bu konuda siz öğretmenlerimizden gerek rehberlik gerekse yönlendirme faaliyetleriyle bizlere destek olmanızı özellikle istirham ediyorum.

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