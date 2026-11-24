Kahramanmaraş’taki silahlı okul saldırısında öğrencilerine siper olurken hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mezarı başında dualarla anıldı. Ayla öğretmenin kızı “Annem o gün tüm Türkiye'ye öğretmenliğin ne demek olduğunu, çocuklara nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösterdi” dedi.

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Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan ve hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mezarı başında dualarla anıldı.

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Tekir Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen programa Ayla öğretmenin öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı.

Ayla öğretmenin kızı Dilara Kıyak, "Annem o gün tüm Türkiye'ye bir ders vermiş oldu. Sadece bir sınıfa değil, tüm Türkiye'ye öğretmenliğin ne demek olduğunu, çocuklara nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösterdi” dedi.

Fedakârlığı Türkiye’yi ağlatmıştı! Kahramanmaraş’taki saldırıda öğrencilere siper olan Ayla öğretmene büyük vefa

“GREVE RAĞMEN OKULA GİTMİŞTİ”

Kıyak, annesinin vefatından önceki son diyaloglarını şöyle anlattı:

Annem o gün grev olmasına rağmen, okulda nöbetçi olduğu için çocuklara bir şey olur mu diye düşünerek okula gitmek istemişti. O gün annemle görüşmüştük. Tek kızı olduğum için her gün iki üç kez konuşurduk. Okula gideceğini söylemişti. Hatta olaydan yaklaşık bir saat önce de başka bir konu hakkında görüşmüştük. Sonrasında kendisine ulaşamadık. O an çok kötü şeyler yaşadık.

Fedakârlığı Türkiye’yi ağlatmıştı! Kahramanmaraş’taki saldırıda öğrencilere siper olan Ayla öğretmene büyük vefa

“ANNEMİN HATIRLANMASI ÇOK KIYMETLİ”

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bizim için hem buruk hem de anlamlı bir gün. Bugünkü program da bizim için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Annemin bu kadar çok kişi tarafından anılması, dualar edilmesi ve hatırlanması bizim için çok kıymetli. Annem o gün tüm Türkiye'ye bir ders vermiş oldu. Sadece bir sınıfa değil, tüm Türkiye'ye öğretmenliğin ne demek olduğunu, çocuklara nasıl sahip çıkılması gerektiğini gösterdi. Annem, sadece 5-E sınıfına değil, tüm Türkiye'ye son dersini vermiş oldu.

“ÖĞRENCİLER ÇOK SEVERDİ”

Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara ise şöyle konuştu:

Eşim için bugün sadaka verip oruç tutup bugün de mezarını ziyarete geldik. Ayla hocayı öğretmenler çok severdi ve okula çok mutlu gider ve en son Öğretmenler Günü nedeniyle kendisine çiçek alıp yanına gitmiş, öğretmenler odasında karşılaşmıştık. Çok mutlu oldu mesut oldu. Ayla hocaya öğrencileri hediye getirir, resim yaparlar, hafta sonuna denk gelirse Öğretmenler Günü pazartesi günü kutlamak için gelirlerdi öğrencileri. Onları çok severdi, en sonunda zaten, 'Öğrencilerin başına bir şey gelir ben nöbetçiyim' deyip gitmişti.

Fedakârlığı Türkiye’yi ağlatmıştı! Kahramanmaraş’taki saldırıda öğrencilere siper olan Ayla öğretmene büyük vefa

“ONLARA KOL KANAT GERDİ”

Ayla Kara'nın öğrencilerinden ve saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Şişik ise "Öğretmenimizin fedakarlığı ve kahramanlığı ile ona bir minnet borçluyuz. Ayla öğretmenimiz sadece ilim öğretmek ile kalmadı onlara kol kanat gerdi. 9 evladımız ile beraber şehadet mertebesine ulaştı ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Oğlum o gün okula matematiği çok sevdiği için gitmişti ve Ayla öğretmenimizin dersi olduğu için gitmişti” diye konuştu.

Fedakârlığı Türkiye’yi ağlatmıştı! Kahramanmaraş’taki saldırıda öğrencilere siper olan Ayla öğretmene büyük vefa

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıda öğrenciler ile birlikte öğretmen Ayla Kara da hayatını kaybetmişti. Kan donduran saldırıda öğrencilerine siper olarak son ana kadar korumaya çalıştığı öğrenilen 55 yaşındaki Ayla öğretmene 6 kurşunla öldüğü öğrenilmişti.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, kurşunlardan 2’sinin öğretmenin kafasına, 3’ünün sırtına ve 1’inin sağ bacağına isabet ettiğini bildirmişti.

Fedakârlığı Türkiye’yi ağlatmıştı! Kahramanmaraş’taki saldırıda öğrencilere siper olan Ayla öğretmene büyük vefa

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahramanmaraş Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKahramanmaraş

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