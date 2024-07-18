Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tolere edilemez' demişti, dört bakanlık harekete geçti! Çalışma grubu oluşturuluyor

Türkiye'nin 2023 yılı doğum istatistiklerine değinen ve doğurganlık hızındaki düşüşün 'Türkiye açısından varoluşsal bir felaket ve tehdit' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından hükümet harekete geçti. Bakan Göktaş, dört bakanlığın yetkililerinden bir çalışma grubu oluşturulacağını ve konunun çok boyutlu olarak ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin 2023 yılı doğum istatistiklerinin endişe verici olduğunu söyledi ve 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızının 2023 yılında 1,51'e gerilediğini hatırlattı. Erdoğan, "Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındadır. Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir. Mevcut durum ülkemiz açısından tolere edilebilir durumdan çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

TÜİK'İN VERİLERİ DOĞRULADI

Birkaç gün önce Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ve "Birleşmiş Milletler ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" verilerinden derlediği istatistiklere göre; son 3 yılda Türkiye'de çocuk ve genç nüfusun oranı düşerken, yaşlı nüfusun oranı arttı.

Türkiye'nin doğurganlık hızı da 2023'te AB ortalamasının altına düştü. Doğurganlık hızı 2023 yılında AB'de 1,54 çocuk olurken, Türkiye'de 1,51'de kaldı. Türkiye'nin doğurganlık hızı 27 AB ülkesinden 16'sının gerisinde yer aldı.

"ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR RİSK"

Tüm bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuya dair önemli açıklamalar geldi. TÜİK verilerine yansıyan doğurganlık hızının azalmasına yönelik yapılacak çalışmalara değinen Göktaş, bununla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Doğurganlık hızı azalması ve nüfusun yaşlanmasının sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:

"Bu konunun ciddiyetinin farkındayız. Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemiz için büyük bir risk. Bakanlık olarak biz de bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda alarm zilleri çalıyor. Bizler de bu Başkanlık altında hem yurt dışı modellerini çalışıyor hem de doğurganlık oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırıyor ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz."

4 BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakan Göktaş, politikaları çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu sadece çalışan kadınları ilgilendiren bir konu değil. Meseleye sadece kadın odaklı bakmıyor, çok daha geniş kapsamlı ele alıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde en ince hassasiyetleri tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları çok boyutlu olarak sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu konuda, Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek hem de konuyu çok boyutlu olarak ele alacağız" diye konuştu.