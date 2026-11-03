Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı: 24 yıl önce bir Anadolu ihtilaline imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık" ifadelerini kullanırken Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde iktidara gelişinin 24. yıl dönümünde dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, 3 Kasım seçimlerini Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN KAPILARINI ARALADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında 3 Kasım 2002 seçimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3 Kasım mesajı: 24 yıl önce bir Anadolu ihtilaline imza attık

"HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN DİYEREK ÇALIŞTIK"

AK Parti'nin iktidarda geçirdiği 24 yıla da değinen Erdoğan, yapılan yatırım ve projelere dikkat çekti.

Erdoğan, "AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; 'Her Şey Türkiye için' diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık" dedi.

"ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin gelecek dönemdeki hedeflerine ilişkin mesaj da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye'yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız.

Allah'ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3 Kasım mesajı: 24 yıl önce bir Anadolu ihtilaline imza attık

AK PARTİ İKTİDARDA 24 YILI GERİDE BIRAKTI

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidara geldi.

AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla parti yöneticileri ve kabine üyeleri de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.

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