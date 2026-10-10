Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Komiseri Marta Kos'a esprili cevap: “Biz buradayken korkmayın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışının ardından ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna geçen Erdoğan ile Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Trenin hızlanması sırasında Kos'a “Biz buradayken korkmayın” diyen Erdoğan, helikopter kullanıp kullanamadığı sorusuna da esprili bir cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nin ardından trenin sürücü koltuğuna geçti. Babaeski-Lüleburgaz etabında gerçekleştirilen ilk test sürüşünde Erdoğan'a Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da eşlik etti.

Test sürüşü sırasında Erdoğan ile Kos arasında geçen diyalog, yolculuğun en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AB Komiseri Marta Kosa esprili cevap: “Biz buradayken korkmayın”

“BİZ BURADAYKEN KORKMAYIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde ilerleyen trenin hız kazanması sırasında Marta Kos, “Korkmuyorum” dedi.

Kos'un sözlerine gülümseyerek karşılık veren Erdoğan, “Biz buradayken korkmayın” ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki diyalog, trenin sürücü kabininde bulunan heyetin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AB Komiseri Marta Kosa esprili cevap: “Biz buradayken korkmayın”

“HELİKOPTER DE KULLANABİLİYOR MUSUNUZ?”

Yolculuk sırasında Marta Kos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kez helikopter kullanıp kullanamadığını sordu.

Kos'un “Helikopter de kullanabiliyor musunuz?” sorusuna Erdoğan, İngilizce “Yes” (Evet) cevabını verdi.

Samimi anlara sahne olan test sürüşünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marta Kos ve beraberindeki heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan AB Komiseri Marta Kosa esprili cevap: “Biz buradayken korkmayın”

İLK TEST SÜRÜŞÜNÜ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİLER

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Babaeski-Lüleburgaz bölümünde yapılan test sürüşü, Türkiye ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının güçlendirilmesi açısından önemli bir yatırımın parçası olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenindeki konuşmasında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla iki nokta arasındaki yolculuk süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini açıklamıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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