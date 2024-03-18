Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Çanakkale Zaferi mesajı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi.

Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmet ve tazimle yad ettiklerini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Harbi'mizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman askerlerin iman ve azmi, milletin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarının, İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Burada verdiği eşsiz mücadeleyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'mizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başkan adayı halaya tutuştu, makam aracı cayır cayır yandı - GündemBaşkan adayı halaya tutuştu, makam aracı cayır cayır yandıOnlarca ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheliden pes dedirten savunma: Onlar benim değil - GündemSilah kaçakçısından pes dedirten savunmaBayrampaşa'da sıcak saatler! 3 katlı bina yandı, 19 kişi mahsur kaldı - GündemBayrampaşa'da sıcak saatler! 3 katlı bina yandı, 19 kişi mahsur kaldıKan donduran cinayetlerin baş şüphelisiydi: Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı - GündemÜmitcan Uygun'dan cezaevinden son pozDenizli'de feci kaza! İftar yapmak için ekmek almaya giden adam evine bir daha dönemedi - GündemDenizli'de feci kaza! İftar yapmak için ekmek almaya giden adam evine bir daha dönemediAnkara-Tatvan turistik treni sefere başlıyor - GündemAnkara-Tatvan turistik treni sefere başlıyorKafede başladı, caddeye taştı! Kavgayı kimse ayıramadı, o anlar kamerada - GündemKafede başladı, caddeye taştı!Türkiye 18 Mart destanını 109. defa coşkuyla kutluyor - GündemTürkiye 18 Mart destanını 109. defa coşkuyla kutluyorİstanbul'da kafe önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Gündemİstanbul'da kafe önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralıMersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - GündemMersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...