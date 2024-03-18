Şehitler Abidesi'ne 20 bin fidan dikildi! Çanakkale, Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamaları için hazır

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için son hazırlıklar tamamlandı. Tarihi alana 20 bin fidan ve binlerce çiçek dikildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, yarın törenlerin yapılacağı Şehitler Abidesi'ndeki çalışmaların büyük bölümünü bitirdi.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce yürütülen peyzaj düzenlemesinin ardından, tören alanında temizlik çalışması yapıldı.

Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'nin çevresine, "Çevre Düzenlenme Projesi" tamamlanan alanlara ve Türk Bahçesi ile temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fidanı dikildi.

Süs bitkisi ve ağaçlarla alanın güzelleştirilmesi çalışmalarında binlerce lale, sümbül, servi, erguvan, manolya, ladin, ardıç, porsuk, lavanta, lavantin, gaura, kamelya ve açelya da kullanıldı.

Şehitler Abidesi bölgesi ve Morto Koyu'ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için 100 işçi ile örtü temizliği, Abide'ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.

Şehitlik bölgesine mıcır serildi, mermer yüzeyler temizlendi, ziyaretçilerin konforunun sağlanması için güzergahtaki yollarda bakım yapıldı. Törenlerde kullanılacak tribünlerin kurulumu da tamamlandı.

Öte yandan Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Öğrenci grupları, belediyelerin turlarıyla gelenler ve motosiklet tutkunları şehitlikler ve müzeleri görmeye gelenler arasında yer alıyor.

"BÜTÜN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarihi Alan'da bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yarınki o büyük zafer kutlamalarına hazır olduklarını söyledi.

Bu yıl yine her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanı, halk, gaziler, şehit yakınları, çocuklar ve gençlerle birlikte bu büyük zafer gününü kutlayacaklarını ifade eden Kaşdemir, "Bir kez daha o büyük kahramanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Çanakkale'de düşmana karşı koyanları ve bu toprakları bize vatan yapanları büyük bir gururla rahmet ve minnet duygularımızla anacağız." dedi.