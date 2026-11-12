Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından iklim kriziyle mücadelede ülkeleri somut adımlar atmaya çağırdı. İklim finansmanından yeşil sanayileşmeye kadar birçok başlığı öne çıkaran Erdoğan, 1,5 derece hedefinin korunması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, iklim kriziyle mücadelede ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. İklim finansmanına erişimden yeşil sanayileşmeye, elektrifikasyondan afetlere karşı dayanıklılığa kadar birçok başlığa değinen Erdoğan, 1,5 derece hedefinin korunması için siyasi kararlılığın somut adımlarla desteklenmesi çağrısında bulundu.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamasında zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür eden Erdoğan, uluslararası alanda önemli sınamaların yaşandığı bir dönemde liderlerin Antalya'da bir araya gelmesinin iklim eylemine yönelik siyasi iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.

İKLİM MÜCADELESİNDE ORTAK ZEMİN VURGUSU

Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girdiği süreçte iklim değişikliğiyle mücadelenin bilimsel olduğu kadar ahlaki bir sorumluluk da taşıdığını ifade eden Erdoğan, alınacak kararların yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Zirvedeki görüşmelerde ülkelerin farklı öncelik ve koşullarına rağmen ortak bir zeminde buluşabilmesini önemli bulduğunu kaydeden Erdoğan, Antalya'da kurulan diyaloğun COP31 sonrasında da sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım

ELEKTRİFİKASYON VE YEŞİL SANAYİLEŞME ÖNE ÇIKTI

COP31 Eylem Gündemi kapsamında elektrifikasyon, yeşil sanayileşme, iklim finansmanı, sıfır atık ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık konularının ele alındığını belirten Erdoğan, iklim politikalarının ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını ve ulusal koşullarını da gözetmesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemde yaşanan doğal afetlerin can kayıplarına ve geçim kaynaklarının kaybedilmesine yol açtığını hatırlatan Erdoğan, iklim risklerine karşı erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve risk altındaki toplulukların korunmasının önemine işaret etti. İklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca emisyonların azaltılmasının yeterli olmadığını belirten Erdoğan, uyum ve dayanıklılık çalışmalarının da artırılması gerektiğini kaydetti.

İKLİM FİNANSMANI İÇİN YENİ İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMASI

Erdoğan, zirvede öne çıkan başlıklardan birinin de iklim finansmanına erişim olduğunu bildirdi. Bu kapsamda destek gören "İklim Uygulama Köprüsü" mekanizmasının, ülkeler ile finans kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmesinin ve iklim taahhütlerinin somut projelere dönüşmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım

COP31'in uygulama odaklı bir zirve olarak tasarlandığını vurgulayan Erdoğan, "35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü"ne gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Elektrifikasyonun ülkelerin kendi ihtiyaçlarına uygun biçimde yaygınlaştırılmasının enerji güvenliği ve ekonomik kalkınma açısından fırsatlar sunacağını kaydetti.

TÜRKİYE-AVUSTRALYA ORTAKLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile Avustralya arasındaki iş birliğinin çok taraflılığa duyulan güveni gösterdiğini belirten Erdoğan, coğrafi olarak uzak ve farklı koşullara sahip ülkelerin ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket edebileceğini ifade etti. Pre-COP toplantılarına ev sahipliği yapan Tuvalu ve Fiji başta olmak üzere Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımını da memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İklim eyleminin başarıya ulaşması için hükümetlerin yanı sıra işletmelerin, finans kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun da sürece katılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tüm paydaşların kaynak ve deneyimleriyle somut adımlara katkı sunabileceğini belirtti.

Erdoğan, devam eden müzakerelerde zirvede ortaya çıkan yapıcı atmosferin korunmasını isteyerek, iklim mücadelesinde kararlılığın sürdürülmesi ve 1,5 derece hedefinin ulaşılabilir kılınması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’ne katılan tüm Devlet ve Hükümet Başkanlarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmeniz ve mesajlarınızı bizzat iletmeniz özel bir önem taşıyor. Burada bulunmanız, iklim eylemine yönelik siyasi taahhüdünüzü ve karşı karşıya olduğumuz sınamaların iş birliğiyle üstesinden gelebileceğimize olan inancınızı ortaya koymuştur.

Zirveye aktif katkılarından ötürü tüm Taraflara, uluslararası kuruluşlara, çok taraflı kalkınma bankalarına ve paydaşlara da teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz yaklaşımlar ve sürece yapıcı şekilde müdahil olma arzunuz, COP31 çalışmalarını güçlü şekilde yüreklendirdi. Başkanlığımız, bu ruhu tüm Tarafların çekincelerini ve önceliklerini gözeterek daha da ileriye taşıyacaktır.

Paris Anlaşması’nın ikinci on yılına girdiğimiz bu dönemde, gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişleri, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin hem bilimsel hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunu yeniden teyit etmiştir. Sorumluluğumuz; yaşamları halihazırda etkilenmiş olan tüm insanlara, gelecek nesillere ve gerek toplumlarımızın gerekse ekonomilerimizin bağlı olduğu dünyamıza kadar uzanmaktadır.

Görüşmelerde ortaya çıkan geniş ortak zemin beni cesaretlendirdi. Ülkeler Antalya’ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullar ile geldiler; bununla birlikte, bu farklılıklar ortak bir zeminin tesisine engel olmadı. Bu ortam, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyalog ve iş birliği için kıymetli bir temel oluşturmaktadır.

Bu ortak zeminin COP31 Eylem Gündemi’nin önceliklerine yansıtılmış olması özellikle cesaret vericidir. Zirve sırasında düzenlenen üst düzey etkinlikler, elektrifikasyon, uygulama, yeşil sanayileşme, dayanıklılık, sıfır atık ve iklim finansmanı konularının etraflıca tartışılmasına imkân sağladı. Gerçekleştirilen etkinlikler ayrıca, Afrika, Pasifik ve diğer bölgelerin önceliklerine de dikkat çekerek, iklim eylemini kalkınma ihtiyaçlarına ve ulusal koşullara cevap verecek şekilde ilerletmenin önemini vurguladı.

Son dönemde yaşanan doğal afetler ve can kayıpları ile geçim kaynaklarının yok olması, çalışmalarımızın insanlık açısından aciliyetini ortaya koymaktadır. Bundan etkilenen topluluklar ve onların iyileşme süreçlerini destekleyenlerle dayanışma içinde olduğumu ifade etmek isterim. Bu toplulukların tecrübeleri; iklim risklerine karşı daha güçlü erken uyarı sistemleri ve iklim risklerine en çok maruz kalanların daha iyi korunması da dâhil olmak üzere, azaltımın yanı sıra dirençlilik ve uyumun arttırılmasının öneminin altını çizmektedir. Elektrifikasyon, yeşil sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınmanın sunduğu fırsatları değerlendirirken odağımızda bu meseleler olmalıdır.

COP31 Zirvesi ayrıca, en çok ihtiyaç duyanlar için finansmana erişimin önemini vurgulamış; bu nedenle “İklim Uygulama Köprüsü” büyük destek görmüştür. Mekanizma’nın amacı, ülkeler, finans kuruluşları ve taraflar arasında daha yakın iş birliği yoluyla mevcut taahhütleri somut sonuçlara dönüştürmek ve uyum, direnç ve sürdürülebilir kalkınma konularında ülkelerin önderliğinde yürütülen eylemlere destek sağlamaktır.

COP31, uygulama odaklı bir COP olarak tasarlandı. Bu doğrultuda, “35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü”ne verilen destekten memnuniyet duyuyorum. Zirve boyunca pek çok lider elektrifikasyonun sunduğu fırsatları dile getirdi ve birçok ülke şimdiden bu girişimin parçası oldu. Ülkelerin kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun yollar izleyerek elektrifikasyonu yaygınlaştırmaları, enerji güvenliğine ve kalkınmaya katkıda bulunabilecektir.

COP31 Eylem Gündemi’ne liderliğimiz vasıtasıyla uygulamaya daha fazla siyasi önem kazandırmayı ve hükûmetler ile paydaşları pratik çözümler etrafında bir araya getirmeyi amaçladık. Paris Anlaşması’nın uygulanmasında ilerleme kaydederken, Başkanlığımızın kalıcı bir katkısının da; ulusal öncelikleri belirleyenler ile bunların gerçekleştirilmesine yardımcı olanlar arasında daha yakın iş birliğinin tesis edilmesi olmasını ümit ediyoruz.

Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklık, çok taraflılığa duyulan güvenin bir ifadesidir. Birbirlerinden coğrafi olarak uzak; farklı koşullar ve sınamalara sahip ülkeleri bir araya getiren bu model, ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği yapmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu ortaklıktan ve özellikle Pre-COP ev sahipleri Tuvalu ve Fiji başta olmak üzere Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımlarından memnuniyet duyuyorum.

Sürdürülebilir uygulamalar, toplumun her kesiminin katkılarını gerektirecektir. Hükûmetler; ulusal öncelikler ve politikalar aracılığıyla yönlendirme sağlarken, işletmeler, finans kuruluşları, yerel yönetim ve sivil toplum bu öncelikleri eyleme dönüştürmeye yardımcı olabilecek kaynak, uzmanlık ve deneyimi sunmaktadır. Sürece katılımlarını ve Eylem Gündemi’nin ülkelerin öncülüğünde şekillenen çabaları desteklemek için sunduğu iş birliği fırsatlarını memnuniyetle karşılıyorum.

Devam eden müzakerelerde, tüm Tarafları Liderler Zirvesi’nin yapıcı ruhunu sürdürmeye teşvik ediyorum. Antalya’da sergilenen siyasi taahhüt, Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalar bakımından cesaret verici niteliktedir. Bu kararlılığımızı sürdürelim, uygulama yönündeki çabalarımızı devam ettirelim ve 1,5°C hedefini ulaşılabilir kılalım.

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