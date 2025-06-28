Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede Hasan Basri Yalçın'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralandıktan sonra Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş, daha sonra ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ambulansa alınan Hasan BasriYalçın'ın, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Yalçın'ı ziyaretinin ardından aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'yu da ziyaret etti.

Hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta yakınlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.