Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede Hasan Basri Yalçın'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede Hasan Basri Yalçın'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan hastanede Hasan Basri Yalçın&#039;a ziyaret
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralandıktan sonra Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş, daha sonra ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ambulansa alınan Hasan BasriYalçın'ın, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede Hasan Basri Yalçın'a ziyaret - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Yalçın'ı ziyaretinin ardından aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'yu da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede Hasan Basri Yalçın'a ziyaret - 2. Resim

Hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta yakınlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede Hasan Basri Yalçın'a ziyaret - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yerleşimciler İsrail askerlerini boğmaya çalıştı, "İntikam" yemini edildi: Çok sayıda yaralı var!Alevlerin arasında kalan itfaiye erlerinin zor anları: Ağabey yandık, geri gel!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına karşı kenetlenme çağrısı - GündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına karşı kenetlenme çağrısıİzmir'deki yangını benzin dökerek başlattı! Bakan Tunç duyurdu, 1 kişi gözaltında - GündemYangını benzin dökerek başlatan 1 kişi gözaltındaAntalya'da 2 ayrı noktada orman yangını! İzmir'e üzülürken alevleri kapısında buldu - Gündemİzmir'e üzülürken alevleri kapısında bulduCiğerlerimizi yakan yangınlarda son durum! Bakan Yumaklı uyardı: Ağır hapis cezası var - Gündem4 ilde 9 büyük yangın, 3 kişi zehirlendiDoğu Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi - GündemDoğu Akdeniz'de deprem olduİstanbul'da yangın paniği! Aydos Ormanı'ndan alevler yükseldi - Gündemİstanbul'da yangın paniği! Aydos'ta alevler yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...