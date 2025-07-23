Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü vesilesiyle mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü vesilesiyle mesaj

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Hatay&#039;ın ana vatana katılışının yıl dönümü vesilesiyle mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay, Türkiye, Diplomasi, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın ana vatana katılışının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hatay’ın tarihi, kültürel ve stratejik yönleriyle Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, kentin milli ve manevi değerleriyle her zaman ana vatanla bütünleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 86'ncı yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, Hatay'ın sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, milli ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleştiğini bildirdi.

"Gazi Mustafa Kemal, Hatay'ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hatay halkı kendi iradesiyle verdiği karar neticesinde 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma yönünde oy kullanılmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen ana vatana kavuşmuştur. Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir. Bugün, milletimizin tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olan Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve bu uğurda mücadele eden herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Baba, evladını art arda bıçaklayarak öldürdü! Sokak ortasında kan donduran anlarTokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Birinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu, diğeri aranıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı! - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı!Ankara'daki 26 katlı bina yangınında ihmaller zinciri! Skandallar bir bir ortaya çıktı - Gündem20 milyon liraya ölüm satmışlar!İzinsiz yabancı işçi çalıştırırken bir kez daha düşünün! Yeni karar Resmi Gazete'de - GündemKaçak yabancı işçi çalıştırana ağır yaptırım!Yasemin Minguzzi katledilen oğlu için eylem yaparken tehdit edildi: Seni de o veledin yanına gömeriz - GündemHerkesin gözü önünde bir tehdit daha!Türkiye alevlerle mücadele ediyor! Sakarya, İzmir, Eskişehir ve Karabük yangınlarında son durum - GündemTürkiye yangınlarla boğuşuyor! İşte son durumKasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret! - GündemDevlet Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret!
Sonraki Haber Yükleniyor...