Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü vesilesiyle mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın ana vatana katılışının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hatay’ın tarihi, kültürel ve stratejik yönleriyle Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, kentin milli ve manevi değerleriyle her zaman ana vatanla bütünleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 86'ncı yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, Hatay'ın sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, milli ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleştiğini bildirdi.

"Gazi Mustafa Kemal, Hatay'ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: