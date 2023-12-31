Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl tebriği

31 Aralık 2023 21:55 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 21:56

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10. Tanker Üs Komutanlığı ve TCG GÖKOVA'ya ziyaret gerçekleştirdi, ardından Kilis Çıldıroba'ya gitti.

Bakan Güler, 6. Kolordu Komutanlığına ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek burada görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan askerlere seslendi ve yeni yıllarını kutladı.

"Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir" diyen Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

"KAHRAMANLARIMIZLA BİRLİKTE GÜVENDEYİZ, GÜVENLİKTEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024'ün de hayırlara vesile olmasın Allah'tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Mehmetçiklere seslenen Bakan Güler de Bakanlık olarak görevlerini üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023'ü geride bırakırken, 2024'e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılda da görev ve sorumluluklarını yine aynı azimle yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Güler, askerlerin yeni yılını kutladı, aileleriyle sağlık, esenlik ve başarılar temennisinde bulundu.

Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine kaotik bir süreçte, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir.

Mehmetçik'in karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir. Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı. Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacak, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz."

"MEHMETÇİK'İN ÇELİK YUMRUĞU ALTINDA EZİLMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR"

Son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdükleri mücadelede bugüne kadar şehitlerin kanlarının yerde bırakılmadığını, bundan sonra da bırakılmayacağını vurgulayan Güler, başta şehit ve gazilerin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı sorulduğunu ve sorulacağını belirtti.

Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristlerin bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonların artan bir etkiyle devam edeceğine dikkati çeken Güler, "Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçik'in çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın, gerektiğinde canlarını feda ederek milli ve manevi değerlerimizi korumak için daima göreve hazır olduğunuzu görmek, bu irademizi daha da pekiştirmektedir." değerlendirmesini yaptı.