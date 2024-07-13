Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. Önemli mesajlar veren Erdoğan, "Türk ordusu en köklü ordulardan biri. Türkiye kurmaylıkta üstün nitelikli eğitim vermektedir. Subaylarımız en donanımlı, en iyi şekilde yetişiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

"EN KÖKLÜ ORDULARDAN BİRİNE SAHİBİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bugün 54’ü dost ülkelerden gelmek üzere toplam 181 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. Sizlere güveniyoruz. Misafir subaylarımıza da kendi ülkelerinde başarılar diliyoruz. Türkiye’nin diğer eğitim kurumlarında mezun olan öğrenciler gibi gönül bağlarımızı koruyacağız.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip. Üniversitemizin Türkiye’nin askeri stratejik vizyonun gerçekleştirildiği yer olması takdire şayandır. Büyük stratejiler olmadan taktiksel uygulamalar netice vermez.

"YOLUMUZ DA YÖNÜMÜZ DE İLERİYE DÖNÜKTÜR"

Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Askeri sistemimizin aynı kalması tahayyül edilemez. Hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz. Her zaman daha mükemmelini hedefleyeceğiz.

Yakın gelecekte savaşı sona erdirmeye yönelik güçlü bir irade görülmüyor. Bölgemizin bir müddet daha savaşın yükünü çekeceği görülüyor. Türkiye olarak kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz."

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