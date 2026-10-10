Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul Kongre Merkezi'nde "İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması" programında konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"İlim Yayma Cemiyetimizin 75. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında mensubu olmaktan şeref duyduğum İlim Yayma ailesinin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi, en içten muhabbetlerimi iletiyorum.

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Sözlerimin hemen başında İlim Yayma Cemiyetimizin 75. yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlim yayma cemiyetimizin ebediyete irtihal etmiş kurucularına Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan, millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran bu hareketin bugünlere gelmesinde payı olan, fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimi, büyüklerimi, hocalarımı rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Yurt hizmetlerinden vakıf çalışmalarına, eğitim desteklerinden rehberlik faaliyetlerine, emekleriyle, gayretleriyle tam bir özveri içinde ilim yayma çınarının gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun, cehdinizi, gayenizi, gayretinizi, şu tertemiz emeklerinizi inşallah hayırlara tebdil eylesin. Son olarak 75. yıl kapsamında sene boyunca düzenlenen etkinliklerin 3 çeyrek asırlık birikimin kayıt altına alınması ve ilim yayma ruhunun yeni nesillere aktarılması noktasında verimli neticeler hasıl etmesini temenni ediyorum.

"CEMİYETİMİZİN HEDEFİ TÜRKİYE'NİN ASIRLIK GAYESİDİR"

Burada bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da, ilim yayma cemiyetinin tarihi aynı aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim yaymanın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim yaymanın nihai hedefi Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim yaymanın tarihine baktığımızda işte bu şuurun, bu hassasiyetin bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz. Bakınız, İlim Yayma Cemiyeti'nin ilk genel başkanı, Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen isimlerden biridir. Ateşten gömlek giydiğimiz İstiklal Harbi yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya silah ulaştıran Kuvayi Milliye'ye çok önemli destekler sunan General Ömer Cemal Karabekir yine cemiyetin kurucu şahsiyetlerindendir. Bu şahsiyetlerin ortak ideali, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek eğitimli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmekti.

"TARİHİNDEN GÜÇ ALAN BİR MİLLETİZ"

Biz devlet ve millet olarak tarihinden ilham alan, cesaret alan, güç alan bir karaktere sahibiz. İlim yaymanın her sayfası mücadele ile geçen bin bir emekle özveri ile yoğrulan tek bir şeydir. Bir lekenin dahi bulunmadığı bu 75 yıllık tarih elbette önemlidir, kıymetlidir. Ama asıl olan yarına ne söylediğimiz, neyi miras bırakmak istediğimizdir. Kuşkusuz bizim en büyük hazinemiz insandır. En büyük mirasımız, şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven, iyi yetişmiş gençler olacaktır. İnsan yetiştirmek, emek ve sabır isteyen uzun soluklu bir uğraştır.

Nasıl bizler ve evlatlarımız tam 75 yıl önce atılan tohumların meyvelerini topluyorsa, bugün toprağa serpilecek tohumlarda çeyrek asır sonra, yarım asır sonra meyveye duracaktır. İlim yayma davasının 75 yılını iftiharla yad ederken bugün aynı zamanda şu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Teknolojinin hızla değiştiği, ilerlediği günümüz dünyasında gelecek yıllarda hangi alanlara odaklanacağız? Asimetrik tehditler karşısında gençlerimizin maneviyatını nasıl koruyacak, kökleriyle bağlarını muhafaza etmelerini nasıl sağlayacağız? Daha fazla öğrencinin eğitimine nasıl katkı verecek, gençlerimizin kendi yeteneklerini keşfetmesine nasıl yardımcı olacağız? Bilimde, teknolojide, kültür ve sanat alanlarında kendi ruh kökümüzden beslenen ürünler, eserler ve çalışmalarla çağa nasıl damga vuracağız? Küresel kültür dayatmaları karşısında milli kimliğimizi nasıl koruyacağız? Bu sorulara vereceğimiz cevaplar önümüzdeki dönemi şekillendirecektir.

İlim Yayma Cemiyetimizin hedefi sadece geçmişte yaptığı hizmetleri sürdürmekle sınırlı kalmamalıdır. Hizmetleri günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda özellikle geliştirmek, yenilemek, yeni alanlara taşımak ve daha fazla gence ulaşmak da mühimdir. Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.

OKUL SALDIRILARINI HATIRLATTI

Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. İlim yayma cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü bir mirasın hafızası, bir geleceğin inşası temasıyla idrak etmesini bu bakımdan fevkalade isabetli buluyorum. Çünkü ilim yayma değerlerinden kopmadan, tarihine yabancılaşmadan, kimliğini inkar etmeden, özgüvenli bir şekilde istikbale yürümenin adıdır. İlim yayma karanlığa teslim olmak yerine bir mumu yakmanın umutsuzluğa kapılmak yerine ümitvar olmanın adıdır.

Burada şunu da ifade etmek durumundayım.



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