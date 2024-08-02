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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan şehit Şahan&#039;ın ailesine başsağlığı mesajı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da yaşanan rehine krizi sırasında silahlı saldırganın ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da bir saldırganın ateş açması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AİLESİNİ REHİN ALAN SALDIRGANIN ATEŞ AÇMASI SONUCU ŞEHİT DÜŞTÜ

Kastamonu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ı gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi (52) rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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