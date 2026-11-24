Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özetle Kaydet a- | +A

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı yayımladı.

"AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala