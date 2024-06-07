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Erdoğan imzaladı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan imzaladı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden alma kararları yer aldı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıcı görevden alınırken yerine Salih Tanrıkulu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden kararları yayımlandı.

DEVLET DENETLEME KURULUNA YENİ İSİM

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıcı görevden alınırken yerine Salih Tanrıkulu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 1. Resim

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMA

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Milli Eğitim Müdürlüklerine de yeni isimler getirildi.

  • Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin görevden alınırken, Halil Yücel atandı. 
  • Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç görevden alınırken, Emrullah Aydın atandı.
  • Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci görevden alınırken, Fethi Ateş atandı.
  • Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şeker Görevden alındı.
  • Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Osman Cebeci atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 2. Resim

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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