Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere mesaj: Zırzop diyerek aşağılayanların insafına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin 9. Olağan Genel Kurulu’na gönderdiği video mesajda yurt dışında yaşayan Türk toplumuna önemli mesajlar verdi. Erdoğan, vatandaşları “zırzop” diyerek aşağılayanlara tepki göstererek, “Siz kardeşlerimizi asla bunların insafına bırakmayacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 9. Olağan Genel Kurulu’na gönderdiği video mesajda, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki Türklerin kimlik ve kültürlerini koruyarak yaşadıkları topluma katkı sunmalarının önemine dikkat çekti.

UID’nin yurt dışındaki Türk vatandaşları için önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Erdoğan, birliğin yürüttüğü proje ve faaliyetlerle vatandaşların bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmeleri için çaba gösterdiğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına destek vermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, partisinin Dış İlişkiler Başkanlığı ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla UID’ye yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"UID ailesi, kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için, kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için, demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor.

Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliğini tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bizler de gerek partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı, gerekse Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz.

Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza -affedersiniz- 'zırzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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