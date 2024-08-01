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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heniyye'nin cenaze törenine katılacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heniyye&#039;nin cenaze törenine katılacak

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Katar’ın başkenti Doha’da Hamas lideri İsmail Heniyye için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Katar’ın başkenti Doha’da Hamas lideri İsmail Heniyye için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heniyye'nin cenaze törenine katılacak - 1. Resim

TAHRAN'DA ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
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