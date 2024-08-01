Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heniyye'nin cenaze törenine katılacak
Düzenleyen: Sezer Doğru- Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Katar’ın başkenti Doha’da Hamas lideri İsmail Heniyye için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Katar’ın başkenti Doha’da Hamas lideri İsmail Heniyye için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
TAHRAN'DA ŞEHİT EDİLMİŞTİ
Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem