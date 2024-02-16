'Siyanür yalanını' Cumhurbaşkanlığı bozdu: Kuş değil kum

Erzincan'da altın madeninde meydana gelen heyelan faciası 'siyanür' tehlikesini gündeme getirmişti. Sosyal medyada 'kuşların sahada su içerken siyanürden zehirlendiği' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'İddialar doğru değil' dedi. Yapılan açıklamada bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu ve siyanüre bağlı canlı ölümünün gerçekleşmediği kaydedildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta heyelan faciası yaşandı. Felaketin dördüncü gününde kayıp 9 işçiyi arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Öte yandan bölgede kayıp işçiler kadar 'siyanür' tehlikesi de gündemde.

Geçtiğimiz gün, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarından, facianın yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların siyanürden zehirlenerek öldüğü haberleri yayımlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığını paylaşan kurum, "Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu tespit edilmiştir" ifadeleriyle birlikte şunları kaydetti:

KUŞ DEĞİL KUM ÇUVALI

Basın yayın organlarından servis edilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu tespit edilmiştir.

SİYANÜRE BAĞLI ÖLÜM YOK

Ayrıca görüntülerdeki alanın siyanürsüz bölge olduğu, siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediği belirlenmiştir.

Kamuoyunda infial oluşturmak amacıyla paylaşılan iddialara itibar etmeyiniz.