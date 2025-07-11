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Daha hasat edecekti! 23 dönüm buğday yandı, tarla küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Daha hasat edecekti! 23 dönüm buğday yandı, tarla küle döndü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 23 dönüm buğday tarlası küle döndü.

Karakoçan ilçesine bağlı Yolçatı yolunda bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 23 dönüm buğday tarlasının küle döndüğü bildirildi.

Daha hasat edecekti! 23 dönüm buğday yandı, tarla küle döndü - 1. Resim

Yangının çıkışlar ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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