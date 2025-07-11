Daha hasat edecekti! 23 dönüm buğday yandı, tarla küle döndü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 23 dönüm buğday tarlası küle döndü.

Karakoçan ilçesine bağlı Yolçatı yolunda bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 23 dönüm buğday tarlasının küle döndüğü bildirildi.

Yangının çıkışlar ilgili inceleme sürüyor.