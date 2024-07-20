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Dalga yüksekliği 2 metreye ulaştı! Valilikten ‘denize girmeyin’ uyarısı yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dalga yüksekliği 2 metreye ulaştı! Valilikten ‘denize girmeyin’ uyarısı yapıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da kuvvetli rüzgar nedeniyle 20 Temmuz Cumartesi günü denize girilmesi yasaklandı. Kararı, Valilik yaptığı açıklamayla duyurdu.

Karadeniz’de saatteki hızı 43 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 metreyi bulan dalga oluştu. Samsun Valiliği vatandaşlara “denize girilmemesi” uyarısını yaptı.

Dalga yüksekliği 2 metreye ulaştı! Valilikten ‘denize girmeyin’ uyarısı yapıldı - 1. Resim

RÜZGAR NEDENİYLE DALGALAR YÜKSELDİ

Meteoroloji verilerine göre Karadeniz’de rüzgarın hızı 43 kilometre/saate ulaştı. Karayelden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 2 metreye yaklaştı. Karadeniz’deki fırtınaya ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar sahillerde serinlemek için denize girmeyi sürdürdü. Plajlarda önlem alan polisler, vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyardı.

Dalga yüksekliği 2 metreye ulaştı! Valilikten ‘denize girmeyin’ uyarısı yapıldı - 2. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği ise şiddetli rüzgar ve dalga uyarısında bulunarak, “Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre ilimizde gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1,7 metreye ve rüzgar hızının 27 deniz miline kadar ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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