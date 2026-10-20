Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir iş yeri sahibinin telefon ve mesaj yoluyla tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha tespit edildi. Operasyonlarda 4'ü çocuk olmak üzere 14 kişi yakalandı.

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Ankara'da bir iş yeri sahibinin tehdit edilmesiyle başlayan soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ TELEFONLA TEHDİT ETMİŞLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos 2026'da bir iş yeri sahibinin telefon aramaları ve mesajlarla tehdit edilmesi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Soruşturmanın ilk aşamasında 16 Eylül'de mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, suça sürüklenen 1 çocuk hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Daltonlar suç örgütüne 8 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı

20 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Tehdit olayına karıştığı değerlendirilen diğer kişilerin belirlenmesi amacıyla soruşturma genişletildi.

Emniyet ekiplerinin ele geçirilen deliller üzerinde yaptığı incelemelerde, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

8 İLDE OPERASYON: 14 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Ekim 2026 tarihinde 8 ilde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda adli süreçteki 4 çocuk ile 10 şüpheli yakalandı. Başsavcılık açıklamasında, yakalanan şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Başsavcılık, soruşturma kapsamında tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği vurgulandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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