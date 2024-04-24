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Danıştay'da başkanlığa yeniden Zeki Yiğit seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Danıştay&#039;da başkanlığa yeniden Zeki Yiğit seçildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Danıştay Genel Kurulunda bugün yapılan başkanlık seçimlerini 62 oyla Zeki Yiğit kazandı. Mevcut Başkan Yiğit, 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak.

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulunda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapıldı. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gitti ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirledi.

62 OYLA YENİDEN BAŞKAN

Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.

Danıştay'da başkanlığa yeniden Zeki Yiğit seçildi - 1. Resim

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

10.05.1965 tarihinde Zonguldak Alaplı’da doğmuştur. İlkokulu köyünde, ortaöğretimi Karadeniz Ereğli'de bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. 10.02.1991 tarihinde mesleğe başlamıştır.

Sütçüler ve Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye’de yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve yolsuzlukların önlenmesi konularında yapılan çalışmalara katılmıştır.

Danıştay'da başkanlığa yeniden Zeki Yiğit seçildi - 2. Resim

03.03.2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 22.01.2013 – 24.01.2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan ve 07.05.2020 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit, evli ve dört çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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