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Yargıtay'da başkanlık çıkmazı: 22. turda da sonuç çıkmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay&#039;da başkanlık çıkmazı: 22. turda da sonuç çıkmadı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay'da başkanlık düğümü çözülemiyor. Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 22. turunda da sonuç çıkmadı. Seçime 23. tur oylamayla devam ediliyor.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

22. TURDA DA SONUÇ YOK

Seçimin ilk 21 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 22. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 94, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 109 oy aldı. Seçime katılım 325 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, 10 oy da geçersiz sayıldı.

23. TUR BAŞLADI

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 23. tur oylamayla devam ediliyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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