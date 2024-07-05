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DEAŞ'a Bozdoğan darbesi! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İçişleri Bakanı, Deaş, Terörle Mücadele, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-48” operasyonlarında 45 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda para ve dijital materyale ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-48” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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