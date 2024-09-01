Dedesinin sırtında gezdiği görüntüler yürekleri dağlamıştı: Yiğit Can'a yardım eli!

Sosyal medyada oyun parkında görüntülenen yürüme zorluğu olan Yiğit Can'a yardım eli uzandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği harekete geçti.

Kemik erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen Yiğit Can'la dedesi ilgileniyor, zorlu bir hayat mücadelesi sürdürüyorlardı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine hızla yardım eli uzandı.

SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Yiğit'in görüntüleri sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşıldı. Sivil toplum grupları harekete geçerek Yiğit'e ve dedesine ulaştı.

Bir iş adamının desteğiyle Yiğit'e akülü araba alınarak hediye edildi.

Yiğit'i mutlu etmek için esprili bir şekilde paylaşılan o anlar yardımseverliği yaymak adına, "Yiğit Can’ın hayat hikayesi çok acı dolu. Yüreklerine dokunduk akülü arabasını aldık. Allah nasip ederse ayakta durması ve sürekli vücudunun hareket etmesini sağlayan robotik bir sistem olan diğer aracı da siparişini verdik. Özel yapım olduğu için bir ay içinde teslim edilecek emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim" notuyla paylaşıldı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yiğit'i arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini de belirten Bakan Göktaş, Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarının sözü verildi ve Yiğit'in tedavisini yakından takip edileceği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce duygulandığını belirten Bakan Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine teşekkür etti.

İSTANBUL VALİLİĞİ MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

İstanbul Valisi Davut Gül, yiğitin bütün masraflarının karşılanacağını X hesabından duyurdu.

"Devletimiz, kimsesizlerin kimsesidir. Yiğit yavrumuzun tüm ihtiyaçları İstanbul Valiliği tarafından karşılanacaktır." diyerek kamuoyuyla paylaştı.