DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

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DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası'na gitti.

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti" denildi.

İmralı Adası'na yapılan son ziyaret 13 Eylül'de gerçekleştirmişti.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulması planlanan İzleme Komisyonu'nun çalışma esaslarının belirlenmesinin ardından yakın zamanda göreve başlaması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçen hafta Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partileri ziyaret etmişti.

İYİ Parti ve Yeni Parti, komisyona üye vermeyeceğini bildirmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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